OBI Markt Siegen-Weidenau sucht Verstärkung: Jetzt Azubi werden

(wS/obi) Siegen 23.01.2024 | Die individuellen Ideen der Kundinnen und Kunden für ihr Zuhause zu verwirklichen – das ist die Mission von OBI. Und das geht nur mit einem starken Team! Daher sucht der OBI Markt Siegen-Weidenau weitere Verstärkung. Gesucht werden: Auszubildende

Der DIY-Experte OBI wirbt ab dem 22. Januar für Ausbildungen, das Abiturientenprogramm und das duale Studium bei OBI. Ob mit Werbemitteln am Point of Sale, einer Digital-Kampagne oder auf TikTok: Die Kampagne leitet Interessierte direkt auf die OBI Karriereseite weiter, wo sie sich über individuelle Anforderungen, Benefits und das Bewerbungsverfahren informieren und im Idealfall direkt bewerben können.

Auch der OBI Markt Siegen-Weidenau ist auf der Suche nach Verstärkung. Im örtlichen OBI Markt werden Kaufleute im Einzelhandel ausgebildet. Azubis lernen das gesamte Baumarktsortiment kennen und haben anschließend die Chance, sich in ihrem Wunschbereich zu spezialisieren. Sie durchlaufen alle organisatorischen Bereiche wie Kasse, Service Center und Wareneingang. Sie lernen die Warenbestellung kennen und wie sie Produkte optimal präsentieren. Vor allem aber stehen sie Kundinnen und Kunden mit Rat und Tat zur Seite – im Markt und bei digitalen Anfragen.

Auszubildende von OBI erwartet ein attraktives Einstiegsgehalt von mindestens 1.000 Euro, das jährlich steigt. Denn OBI ist davon überzeugt, dass die Unterstützung und Wertschätzung der Auszubildenden durch angemessene Bezahlung einen wichtigen Grundstein für eine erfolgreiche Ausbildung legt.

Ziel von OBI ist es, Talente zu fördern und dauerhaft zu halten. OBI bildet aus, um zu übernehmen. Der DIY-Experte bietet erstklassige Übernahmechancen für die Absolvent:innen seiner Ausbildungsprogramme.

Während der gesamten Ausbildungszeit stehen erfahrene Kolleg:innen den Auszubildenden als Buddies und Ansprechpartner:innen zur Seite. Diese Mentoren teilen nicht nur ihre Expertise, sondern bieten auch eine individuelle Betreuung, um die persönliche und fachliche Entwicklung der Auszubildenden zu unterstützen.

Studieren und die Inhalte direkt praktisch erlernen – das bietet der OBI Markt Siegen-Weidenau mit dem dualen Studium Bachelor of Arts (Handel). Der Studiengang richtet sich an Berufseinsteiger:innen, ehemalige Auszubildende oder an all jene, die ihr Fachabitur oder Abitur absolviert haben. Großer Vorteil eines dualen Studiums: Die Berufsanfänger:innen eignen sich theoretisches Wissen an, das sie in den praktischen Prozessen des Arbeitsalltags sofort nachvollziehen und dadurch vertiefen können. Dabei lernen sie die Bereiche Verkauf, Sortiment und Prozesse kennen, unterstützen die Bereichsleiter:innen im Tagesgeschäft, übernehmen sukzessive Führungsaufgaben, haben engen Kontakt zur Marktleitung und nehmen an einer Projektwoche teil.

Der OBI Markt Siegen-Weidenau bietet außerdem ein Abiturientenprogramm zum/zur Handelsfachwirt:in an. Innerhalb von drei Jahren können hierbei drei anerkannte IHK-Abschlüsse erreicht werden: eine verkürzte Ausbildung zum Kaufmann bzw. Kauffrau im Einzelhandel, eine daran sofort anschließende Fortbildung zum Handelsfachwirt bzw. zur Handelsfachwirtin und eine Ausbildereignung.

Hier geht es direkt zu den Stellen im OBI Markt Siegen-Weidenau: https://jobs.obi.de