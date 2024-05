RSV Triathleten mit erfolgreichem Saisonauftakt – Sieg und Podest der Frauen

(wS/rsv) Kreuztal 28.05.2024 | Einen erfolgreichen Saisonauftakt feierten die heimischen Triathleten und Triathletinnen des Team dokuworks RSV Osthelden am vergangenen Wochenende. Insgesamt sechs Starter im gelben Dress sorgten beim regionalen Löwentriathlon mit vier Altersklassen-Podestplätzen für ein starkes Ergebnis.

Mit Hannah Stenzel (2. AK W30), Annette Becker (1. AK W55), Michael Becker und Frauke Schreiber, die ihr Triathlon-Debüt gab, standen vier Gelbe auf der Sprint-Distanz (0,75/20/5km) rund um den Postweiher im westerwäldischen Freilingen am Start. Zudem überzeugten Kai Eling (Gesamt 4. / 3. AK M35) und insbesondere Laura Irle, die bei den Damen einem starken 2. Platz erreichte (1. AK W30), über die Olympische Distanz (1,5/40/10km) auf der welligen Rad- und Laufstrecke.

Alexander Wassmann freute sich unterdessen beim Ironman Kraichgau erstmals eine Mitteldistanz (1,9/90/21km) unter 30°C absolvieren zu dürfen. Um 8:48 Uhr begann sein Wettkampf im Hardsee, bevor es über die 90 km lange Strecke im Land der 1000 Hügel ging. Der anschließende Lauf erfolgt auf einen 7 km langen Rundkurs durch die Stadt Bad Schönborn. Mit einer Zeit von 5:39:28 beendete Alex seine Mitteldistanz.

Auf der gleichen Strecke trat auch Oliver Kölsch in Steinfurt beim Volksbank-Triathlon über die Mitteldistanz (2/80/20km) an. Mit einer starken Energieleistung sprang am Ende mit einer Gesamtzeit von 4:07:40 ein sehr guter achter Platz (2. AK M35) heraus. Seine Frau Sonja Kölsch machte es bei äußerst windigen Bedingungen sogar noch besser und schaffte es über die Olympische Distanz in einer Zeit von 2:14:41 als Siegerin mit mehr als drei Minuten Vorsprung.

Fotos: RSV Osthelden e.V.