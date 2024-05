Sport- und Spielfest – VfB Wilden brachte Wilden in Bewegung

(wS/vfb) Wilnsdorf 30.05.2024 | Beitrag zum Umweltschutz durch abfallarme Veranstaltung – Aktion zum Erwerb des Kindersportabzeichens

Der VfB 1928 Wilden e.V. veranstaltete am Himmelfahrtstag wieder sein schon traditionelles Sport-und Spielfest unter dem Motto „Wilden bewegt sich“ auf der Artur-Reichmann-Sportanlage.

Große Besucherresonanz

Sicherlich begünstigt durch hervorragende äußere Rahmenbedingungen, aber auch ein attraktives Programm für alle, verzeichnete der VfB Wilden wieder eine große Beteiligung an aktiven Kindern und Erwachsenen und erzielte einen neuen Besucherrekord. Offenbar nutzten auch viele Radtouristen die mittlerweile in der Region bekannte und beliebte Veranstaltung am „Vatertag“ als Zwischen- oder Endstation. Und wer gekommen war, konnte einen schönen Tag bei Spiel, Sport und einem bunten Rahmenprogramm verleben.

Straßenfußball jeder gegen jeden

Start war um 10.30 Uhr mit „Straßenfußball“. Bei einem Kleinfeldfußballturnier traten 6 Dorfmannschaften „Jeder gegen jeden“ an. Auch die Lady-Kicker, Fußballerinnen der VfB- Damenmannschaft, spielten mit. Letztlich gewann, wie im Vorjahr, das Team „Flachpass Struthstraße / Freier Grunder Straße“.

Buntes Unterhaltungsprogramm mit sportlichen Vorführungen – viele Aktionen für Kinder

Neben „Straßenfußball“ wurde ein buntes sportliches und geselliges Unterhaltungsprogramm geboten, für das die multifunktionalen Sportflächen der Wildener Arena beste Bedingungen lieferten.

Der Spielplatz auf der Sportanlage und die große Hüpfburg waren ständig von Kindern belegt.

Auch das Kinderschminken war eine beliebte Anlaufstelle.

Diverse sportliche Vorführungen der VfB-Sportgruppen wurden von den Zuschauern mit großem Applaus bedacht.

Bei der „Wildener Kinderolympiade“ auf dem Kleinspielfeld bewiesen diesmal 80 Kinder an 10 Stationen sportliche Fähigkeiten und Geschicklichkeit. Wer den Parcours erfolgreich absolvierte, bekam eine Urkunde über den Erwerb des Kindersportabzeichens (Kibaz) ausgehändigt. Die Aktion wurde vom Landessportbund NRW unterstützt. Kulinarische Köstlichkeiten – Umweltgerechte Geschirrbewirtschaftung Selbstverständlich gab es auch wieder viele kulinarische Köstlichkeiten. Mittags servierte die Freiwillige Feuerwehr Wilden ihre beliebte Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Ein reichhaltiges Kuchenbuffet, Brat- und Currywurst, Pommes, frisch zubereitetes Popkorn und Zuckerwatte sorgten gemeinsam mit einer breiten Auswahl heißer und kühler Getränke dafür, dass das leibliche Wohl nicht zu kurz kam.

Mehrwegaktion mit Vorbildwirkung

Das Orga-Team hatte sich ganz besondere Mühe gegeben, um die Veranstaltung umweltgerecht durchzuführen. Hierzu hatte der VfB Wilden erneut in Mehrweginfrastruktur und Hygiene investiert.

Genutzt wurden eine Industriespülmaschine sowie Mehrweggeschirr (Porzellanschalen für Pommes und Currywurst, Kuchenteller aus Porzellan), Mehrwegtassen aus Porzellan und

Mehrwegbesteck aus Metall sowie Trinkbecher aus Kunststoff, so dass kaum noch Restmüll anfiel.

Der Geschirrspülservice konnte angesichts des großen Besucherandrangs nur durch zusätzlichen ehrenamtlichen Personaleinsatz bewältigt werden.

Schutzhauben für das 37 Kuchen umfassende Kuchenbuffet sorgten für Hygiene und ansprechende Präsentation.

Mit einer kostenlosen Obstausgabe für die sportlich Aktiven wurde auch ein Beitrag zur Gesundheitsförderung geleistet.

Förderung der Jugendarbeit

Mittlerweile ist die Jugendabteilung des VfB Wilden auf fast 300 Mitglieder angewachsen.

Anlässlich des Festes wurden Sonnenschutzkappen für 19,28 € verkauft, die auch weiterhin bezogen werden können (Kontakt: vfb-wilden@gmx.de). Der Erlös geht in die Jugendkasse.

Dank an das Helferteam und die Dorfgemeinschaft sowie die Sponsoren

Martin Klöckner, 1. Vors. des VfB Wilden, dankte dem Organisations- und Helferteam mit insgesamt etwa 60 Personen vor und hinter den Kulissen bei Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung. Einen besonderen Dank richtete er an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wilden und der Freien ev. Gemeinde Wilden, die den VfB Wilden diesmal personell und logistisch unterstützten. „Es ist immer sehr viel Arbeit, solch ein Fest auszurichten, und solch einen Rahmen können wir nur mit der Hilfe aus der Dorfgemeinschaft bewältigen. Ich freue mich besonders über die große Resonanz der Aktiven und der Besucher, das ist auch eine schöne Würdigung für das vielfältige Engagement aller Beteiligten.“ Der Vorsitzende dankte auch den Veranstaltungssponsoren, deren Unterstützung einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Veranstaltung leistete, mit dem nun die aufwändige Vereinsarbeit unterstützt werden kann.



