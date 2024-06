Mehrere Versammlungen am Freitagabend in Siegen – Verkehrsstörungen sind zu erwarten

(wS/ots) Siegen 06.06.2024 | Am morgigen Freitagabend (07.06.2024) finden in der Siegener Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Eine Demonstration mit Aufzug steht unter dem Motto „Siegen steht für Gaza“. Die Anmelderin erwartet 150 Teilnehmer. Die Versammlung beginnt um 17:00 Uhr am Kornmarkt.

Anschließend findet ausgehend vom Kornmarkt ein Aufzug über die Kölner Straße, das Kölner Tor, Sandstraße, Europastraße, ZOB und die Bahnhofstraße statt.

Am Zielort (Siegbrücke) gibt es eine Abschlusskundgebung.

Während des Aufzugs kann es zu kurzen Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich kommen. Die Polizei bittet darum, den Bereich in diesem Zeitraum zu umfahren. Die Versammlung und der dazugehörige Aufzug werden von der Polizei begleitet. Voraussichtliches Ende der Demonstration ist 20:00 Uhr.

Neben dieser Versammlung wurden noch zwei Versammlungen in Form einer Mahnwache angemeldet. Das Thema der Mahnwachen lautet „Gemeinsam gegen Antisemitismus“. Die Mahnwachen finden zeitgleich zu der Pro Palästina-Demonstration im Bereich Kölner Straße / Poststraße sowie auf der sogenannten Oberstadtbrücke im Bereich der Siegtreppenanlage statt. Die jeweiligen Anmeldenden rechnen mit jeweils ca. 15 Teilnehmenden. Auch die Mahnwachen werden polizeilich begleitet.

