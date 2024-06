Olpe: Helmlose E-Scooter-Fahrt endet tragisch – Fahrer in kritischem Zustand (Lebensgefahr)

(wS/ots) Olpe 28.06.2024 | Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 27.06.2024 gegen 15:35 Uhr im Bereich der Franziskanerstraße in Olpe. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 44-jähriger mit seinem E-Scooter ohne Helm die oben genannte Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstr. In Höhe der Franziskaner Str. 16 kam er aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung zu Fall und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Es besteht Lebensgefahr. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Zur Unfallaufnahme war ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Oberbergischen Kreis vor Ort. Es entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Die Ermittlungen dauern noch an.