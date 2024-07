Erweiterung der Ladeinfrastruktur: Neue E-Schnellladesäule in der Heeserstraße in Betrieb

(wS/si) Siegen 02.07.2024 | Ab sofort steht eine neue E-Schnellladesäule am Wendehammer in der Heeserstraße zur Verfügung. Diese erweitert das bestehende Netz an Schnellladesäulen im Stadtgebiet. Vor kurzem wurden zwei weitere Säulen am Oberen Schloss und in der Kampenstraße in Betrieb genommen. Zusätzlich steht eine Schnellladesäule am Bismarckplatz bereit. In den nächsten Wochen folgen zwei weitere Säulen: am Zentralparkplatz Münkershütten und am Bahnhof in Weidenau.

Mit Schnellladesäulen (DC-Lader) lässt sich ein PKW deutlich schneller laden als mit herkömmlicher Ladeinfrastruktur (AC-Lader), abhängig vom Fahrzeugtyp. Schnelllader haben daher an stark frequentierten Orten große Vorteile. Die meisten Elektroautos in Deutschland und Europa sind inzwischen für das Schnellladen geeignet. Ein erforderliches Stromkabel ist bereits an der Säule installiert. Für den Betrieb reicht eine Ladekarte, eine App oder zukünftig auch eine EC- oder Kreditkarte.

In Siegen sind geeignete Flächen für die Errichtung von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur knapp. Daher hat die städtische Wirtschaftsförderung im Jahr 2023 ein Standortkonzept entwickelt. In der Ratssitzung vom 6. September 2023 wurden städtische Potenzialflächen für den Betrieb von öffentlicher Ladeinfrastruktur identifiziert.

„Die neuen Schnellladepunkte sind nicht nur für die aktuellen E-Fahrzeughalter von großer Bedeutung, sondern auch für die zukünftige Entwicklung der Elektromobilität in Siegen. Wir setzen auf moderne Technologien, um den steigenden Anforderungen der Elektrofahrzeuge gerecht zu werden und gleichzeitig den CO2-Ausstoß im Stadtgebiet zu reduzieren“, sagt Bürgermeister Steffen Mues zum Ausbau der Schnellladesäulen.

Mit steigenden Zulassungszahlen von E-Fahrzeugen steigt auch der Bedarf an Ladeinfrastruktur und den dafür erforderlichen Flächen. Die Vorteile von Schnellladeinfrastruktur sind hierbei von großer Bedeutung. Damit kann eine größere Zahl von Fahrzeugen bedient werden und es werden insgesamt weniger Flächen benötigt als bei Normalladern.

Die Ladesäulen werden eigenwirtschaftlich durch den Betreiber SchnellDC finanziert.



Sebastian Kölsch (Wirtschaftsförderung), Sabine Schmiemann (SchnellDC), Thomas Runge, Leiter der Wirtschaftsförderung, und Bürgermeister Steffen Mues (v.l.) testen die neue Schnellladesäule in der Heeserstraße. (Foto: Stadt Siegen)