Seniorin durch Familienangehörige angegriffen und schwer verletzt – Mordkommission der Polizei Hagen eingesetzt

(wS/ots) Siegen 01.07.2024 | Am 20. Juni 2024 wurde eine 83-Jährige in den Nachmittagsstunden in ihrer Wohnung in der Marienborner Straße in Siegen durch eine Familienangehörige während eines Streits angegriffen.

Eine 59-Jährige schlug mit unterschiedlichen Gegenständen auf die Seniorin ein und bedrohte sie. Das Opfer setzte sich gegen die Angriffe zur Wehr. Daraufhin entwendete die Frau diverse Wertgegenstände und ließ die schwer verletzte 83-Jährige in ihrer Wohnung zurück.

Die Polizei Siegen ermittelte zunächst wegen schweren Raubes. Einige Tage nach der Tat ergaben sich dann Hinweise darauf, dass die 83-Jährige Opfer eines versuchten Tötungsdeliktes wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte die 59-Jährige die Siegenerin während der Tat zu erwürgen. Sie befindet sich in Untersuchungshaft.

Eine Mordkommission der Polizei Hagen ist eingesetzt.

Foto: wirSiegen.de

