(wS/ots) Neunkirchen 01.07.2024 | Am Sonntagnachmittag (30.06.2024) ist in Neunkirchen ein Kinderfahrrad gefunden worden. Gegen 14:40 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, das Rad in einem Waldstück oberhalb des Kopernikusrings gefunden zu haben.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Modell der Marke „Cube“ in grau mit grünen Aufklebern.

Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des Fahrrads und nimmt Hinweise unter der 0271/7099-0 entgegen.

Foto: #polsiwi – Polizei