Am Sieg-Ufer: Schönheitskur für Sitzbänke und Handlauf

(wS/si) Siegen 02.08.2024 | Ab Montag, 5. August 2024, werden die Holzflächen der Sitzbänke sowie der Holzhandlauf an der Stufenanlage am Sieg-Ufer gesäubert und geölt. Dazu muss der Bereich um die Sitzstufen vorübergehend abgesperrt werden. Auch die Holzauflagen der Sitzbänke in der Kölner Straße und der Bahnhofstraße werden in diesem Zeitraum aufgefrischt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 9. August 2024.Besonders im Sommer sind die Holz-Sitzstufen an Siegens „neuen Ufern“ sehr beliebt. Damit die Stufenanlage weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger in einem guten Zustand erhalten bleibt, sind regelmäßige Wartungsarbeiten nötig.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de