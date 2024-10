Erfolgreiche Kontrollen am Wochenende von Polizei und Ordnungsamt in der Siegener Innenstadt

(wS/ots) Siegen 21.10.2024 Am Freitag (18. Oktober) und am Samstag (19. Oktober) hat die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein zusammen mit den Kooperationspartnern jeweils ab den Abendstunden bis um 02:00 Uhr morgens zielgerichtet in der Innenstadt kontrolliert.

Landrat Andreas Müller: „Wie wir nach der Strategischen Fahndung im Sommer versprochen hatten, bleiben wir in der Innenstadt nach wie vor am Ball. Unter anderem führen wir immer wieder gemeinsame Kontrolltage mit unseren Ordnungspartnern durch. Außerdem haben wir die mobile Wache derzeit nahezu wöchentlich vor Ort. In der Phase der Strategischen Fahndung kamen diese Maßnahmen bei den Bürgerinnen und Bürgern gut an. Und an Bewährtem soll man bekanntlich festhalten.“

Am Freitag war die Siegener Polizei zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Siegen sowie mit der Bundespolizei unterwegs, am Samstag gingen die Siegener Polizei gemeinsam mit der Bundespolizei auf Streife. Dabei waren nicht nur uniformierte Kräfte auf den Straßen, auch zivile Einheiten der Kriminalpolizei waren unterwegs.

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Knapp 180 Personenkontrollen standen am Ende zu Buche. In drei Fällen stellten die Einsatzkräfte mitgeführte Messer sicher. Bei diesen handelte es sich zwar nicht um verbotene Waffen, aber aus Gründen der Gefahrenabwehr wurden die Messer den Inhabern abgenommen. In über 40 Fällen fanden die Beamte Drogen. Allerdings handelte es sich fast immer um erlaubte Mengen Cannabis. In einem Fall konnte ein Betäubungsmittelhandel an Minderjährige beobachten und unterbunden werden. Hier folgte eine entsprechende Strafanzeige. Eine Überprüfung förderte ein Busticket zu Tage, dass aus einem Eigentumsdelikt stammen dürfte. Auch hier war eine Strafanzeige die Folge. Bei einer Person stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Drei weitere Personen hielten sich im Innenstadtbereich auf, obwohl sie hierfür ein Bereichsbetretungsverbot hatten. Sie erhielten einen Platzverweis und einen Bericht als Grundlage für ein Ordnungsgeld. Neben diesen Platzverweisen erhielten noch 14 weitere Personen aufgrund ihres Verhaltens einen Platzverweis. Ein Betroffener wurde in Gewahrsam genommen.

„Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig diese Kontrollen sind,“ betont Landrat Andreas Müller. „Durch die Unterstützung unserer Kooperationspartner waren wir in der Lage, zum Teil über 20 Einsatzkräfte zeitgleich an den Kontrollmaßnahmen zu beteiligen. Dies verschafft uns natürlich besondere Möglichkeiten. Daher ein großes Dankeschön an unsere Partner, aber auch an die eigenen Kräfte, die trotz hoher Einsatzbelastung immer wieder engagiert diese Kontrollaktionen begleiten.“

