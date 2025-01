Blutiges Drama in Bad Friedrichshall (Heilbronn): Zwei Männer erschossen – Täter auf der Flucht!

(wS/ots) Heilbronn 07.01.2025 | Am Dienstagabend ereignete sich gegen 17.45 Uhr ein Tötungsdelikt in einer Bad Friedrichshaller Firma. Nach aktuellen Erkenntnissen begab sich eine maskierte Person in eine Firma in der Siemensstraße. Dort wurden zwei Männer durch Schüsse tödlich und ein Mann lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Fahndungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren. Hierzu ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Von einer Gefahr für die Bevölkerung wird derzeit nicht ausgegangen.

Foto: Archiv wirSiegen.de

