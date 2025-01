Sprachen verbinden: Jetzt für Sprachkurse der VHS Siegen-Wittgenstein anmelden

(wS/vhs) Siegen 29.01.2025 | 19 Sprachen – 170 Kurse: Ab Mitte Februar beginnen die Sprachkurse der VHS Siegen-Wittgenstein in den Städten und Kommunen des Kreises.

Neben den gängigen Sprachen wie Englisch und den romanischen Sprachen bietet die VHS auch Kurse in selteneren Sprachen an, angefangen bei Arabisch über Chinesisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Koreanisch, Japanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch bis hin zu Türkisch und Ungarisch.

Die Kurse laufen in der Regel einmal wöchentlich: vor- und nachmittags, abends oder auch samstags. Die Palette reicht vom Einsteiger-, Fortgeschrittenen-, Auffrisch-, Konversations- und Lektürekurs bis hin zum berufsbezogenen Sprachkurs für Englisch.

Auch im Angebot sind spezielle Kleingruppenkurse z.B. für Englisch, Französisch und Spanisch, die schon ab vier Teilnehmern starten können und auch einige Online-Kurse, wie z.B. Niederländisch, Dänisch und Norwegisch, die auf der Online-Plattform vhs.cloud stattfinden. Nach längerer Zeit wieder dabei sind zwei Griechisch- und ein Ungarischkurs für Einsteiger. Auch die Trendsprache Koreanisch kann man lernen. Und wer britischen Flair und die englische Sprache kombinieren möchte, kann dies stilvoll bei einem „Saturday Afternoon Tea“ oder einem „Full English Saturday-Morning-Breakfast“ tun.

Deutsch als Fremdsprache wird im ganzen Kreisgebiet auf verschiedenen Niveaustufen angeboten. Wer an einem Integrationskurs teilnehmen will, muss sich zunächst in der Geschäftsstelle in der Spandauer Str. 32 in Siegen beraten lassen. Termine dafür gibt es unter der Rufnummer 0271/333-1526.

Für alle anderen Kurse kann man sich ab sofort online bis eine Woche vor Kursbeginn unter www.vhs-siegen-wittgenstein.de anmelden oder mit einer Anmeldekarte aus dem Programmheft, das an vielen öffentlichen Stellen im Kreisgebiet ausliegt.

