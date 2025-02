⚔️ Abstiegskampf? Nicht mit uns! TuS Ferndorf will HSG Konstanz versenken!

(wS/Red) Ferndorf 27.02.2025 | AUFSTEIGER GEGEN AUFSTEIGER und doch ist es viel mehr.

Nächster Pflichttermin für alle Fans des TuS Ferndorf: Sonntag, 02. März 2025, 17:00 Uhr in der Stählerwiese. Zu Gast ist die HSG Konstanz und ja, der Name trügt, denn mit Konstanz haben die Jungs vom Bodensee in dieser Saison nicht viel am Hut. Seit Saisonbeginn fest im Tabellenkeller verankert, glauben wohl nur noch die größten Optimisten an das „Wunder vom Bodensee“. Theoretisch könnten sie mit einer makellosen Siegesserie auf 31 Punkte kommen, aber mal ehrlich, reicht das noch für den Klassenerhalt? Wir glauben, eher nicht.

Aber Achtung! Gerade das macht Konstanz brandgefährlich. Nichts mehr zu verlieren bedeutet: volle Offensive, taktische Experimente und eine Mannschaft, die alles auf eine Karte setzt. Ein angeschlagener Gegner ist oft der unberechenbarste, also aufgepasst. Zudem haben sich schon zwei Gegner in der Rückrunde für ihre Hinspielniederlage revanchiert!

Wer neben Konstanz noch in den Abstiegssumpf gerät? Keine Ahnung! Diese Saison ist so wild, dass jede Vorhersage ins Reich der Märchen gehört. Aktuell steht der VfL Eintracht Hagen auf dem zweiten Abstiegsplatz, aber ob das so bleibt? Wohl kaum. Die Tabelle wird noch ordentlich durchgeschüttelt und am Ende könnte es sogar auf die Tordifferenz ankommen. Da hat Ferndorf schon ein paar unnötige Treffer liegen lassen, aber wir sind uns sicher: Unsere Jungs gehören nicht auf diesen Platz!

Nach der Niederlage gegen Großwallstadt mit dem Wurfpech zum Schluss sagte uns Neuzugang Malte Nolting: Die Jungs haben mir nach dem Spiel auch ein gutes Gefühl gegeben, aber dennoch bin ich enttäuscht. Ich denke, wir haben in der 1. HZ zu viele einfache Fehler gemacht. Ohne Can Adanir hätten wir in der 1. HZ schon viel weiter zurückgelegen. In der 2. HZ waren wir dann besser und ich glaube, mit der 5:1-Abwehr hat Großwallstadt auch nicht gerechnet. Dennoch haben wir es nicht geschafft, das Unentschieden zu erzielen, bzw. nie geschafft, das Momentum auf unsere Seite zu holen. Ich glaube, das war am Ende ausschlaggebend. Dennoch haben wir nie aufgegeben, was auch positiv war.

Trotz ihres Tabellenplatzes sendet Konstanz zuletzt Lebenszeichen: ein knapper 29:28-Heimsieg gegen Lübeck-Schwartau und ein respektables Unentschieden bei den Eulen Ludwigshafen. Heißt: Sie können noch, wenn sie wollen – und vielleicht ziehen sie den einen oder anderen noch mit runter in den Keller. Doch mit durchschnittlich 20 Fehlwürfen pro Spiel und einer wackeligen Abwehr (657 Gegentore, das macht 32 pro Spiel) gibt es einige Schwachstellen, die der TuS gnadenlos ausnutzen muss. Toptorschütze der Gäste ist Lukas Köder (76/36 Treffer), bester Feldtorschütze Felix Sproß (73 Tore) – aber wir denken: Die eigentlichen Hauptdarsteller stehen auf Ferndorfer Seite.

Also, liebe TuS-Fans: Füllt die Stählerwiese, bringt den Hexenkessel zum Brodeln und lasst uns gemeinsam die nächsten zwei Punkte sichern! Und hoffen wir, dass sich in den letzten Trainingseinheiten niemand mehr verletzt – wir brauchen jeden Einzelnen für den Kampf um den Sieg! 💪🔥

DAS IST FERNDORF – DAS BIST DU

Ceven Klatt zum Spiel gegen Konstanz:

Für uns ist ein Pflichtsieg, das kann man schon so sagen. Das sind 2 eingeplante Punkte und das hat nichts mit der Situation zu tun, dass Konstanz jetzt letzter ist, oder dass Konstanz Mitaufsteiger ist, ein direkter Konkurrent. Wir spielen zu Hause und diese beiden Punkte haben wir auch schon vor der Saison so eingeplant.

Konstanz hat sich verbessert, was für mich zum einen an der Neuverpflichtung von Alexander Leindl (RR) liegt, der das sehr gut macht und auch daran liegt, dass sie vielleicht mit dem Punkt gegen die Eulen ein bisschen Hoffnung geschöpft haben. Das war wie so ein Brustlöser und dann haben sie es ja auch noch geschafft, Lübeck-Schwartau zu schlagen, was ich beachtlich finde. Und jetzt kommen sie mit etwas Selbstvertrauen und einer gewissen Lockerheit nach Kreuztal, da sie realistisch gesehen keine Chance mehr auf den Klassenerhalt haben. Und das macht sie halt gefährlich. Es ist ein wichtiges Spiel für uns und wir wollen diese 2 Punkte in Kreuztal behalten.

Wir nehmen in diesem Spiel die Favoritenrolle an, es gibt vielleicht 2 Spiele, wo man Favorit ist und das ist eins davon. Wir wollen zu Hause wieder einen ähnlichen Auftritt wie gegen TUSEM Essen hinlegen und dann auch diese 2 Punkte mitnehmen. Wir hatten unter der Woche ein bisschen Probleme mit Grippekranken, das schleppt sich so ein bisschen durch die Mannschaft. Da müssen wir sehen, dass wir das hinkriegen, dass keiner ausfällt, aber ansonsten haben wir den gleichen Kader, auch Daniel Hideg ist wieder da, der ja letzte Woche noch auf der Bank saß, aber für einen Einsatz noch nicht bereit war. Er ist jetzt einen Schritt weiter, weswegen ich davon ausgehe, dass er gegen Konstanz auch spielen wird.

