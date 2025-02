BIKAR METALS expandiert: Neue Produktionsstätte in Indien stärkt globale Präsenz und sichert Wettbewerbsfähigkeit

(wS/bi) Bad Berleburg 07.02.2025 | BIKAR METALS, führender Anbieter für NE-Metalle und traditionsreiches Familienunternehmen aus Bad Berleburg, hat in Belagavi, Indien, eine weitere hochmoderne Produktionsstätte eröffnet. Diese Investition stärkt die weltweite Marktposition des Unternehmens und unterstützt das Wachstum der Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Präzisionsindustrie in Indien und Asien.

Die neue Anlage befindet sich in der Aequs Special Economic Zone (SEZ) und profitiert von einem erstklassigen Industrieumfeld. Sie ermöglicht eine effizientere Materialverarbeitung, optimierte Lieferketten und verbesserte Kundenbetreuung für den indo-asiatischen Markt. „Mit dieser Expansion setzen wir neue Maßstäbe in Qualität, Effizienz und Service“, betont Alexander Bikar, CEO von BIKAR METALS.

Das neue Werk in Indien ist ausschließlich für den indo-asiatischen Markt vorgesehen. Lieferungen nach Europa sind nicht geplant, da kurze Lieferzeiten und eine hohe Flexibilität für die hiesigen Kunden entscheidend sind. Diese gewährleistet BIKAR die bestehenden Standorte in Bad Berleburg, Korbußen und Bristol.

Im neuen Werk werden hochwertige Aluminium-, Kupfer- und Messingzuschnitte produziert, die unter anderem in der Luftfahrt, Automobil- und Medizintechnik zum Einsatz kommen. Gleichzeitig trägt das Werk zur „Make in India“-Initiative bei und fördert nachhaltige Fertigungsmethoden durch energieeffiziente Prozesse und Digitalisierung.

Die Expansion unterstreicht das langfristige Engagement von BIKAR METALS für Innovation und Wachstum – nicht nur weltweit, sondern auch am Hauptsitz in Bad Berleburg, wo zentrale Unternehmensprozesse gesteuert und weiterentwickelt werden.

Über BIKAR METALS

Die BIKAR-Gruppe mit Hauptsitz in Bad Berleburg ist einer der weltweit führenden Anbieter von NE-Metallhalbzeugen und bietet maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Branchen wie Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Verpackungstechnik und die Luft- und Raumfahrtindustrie. Vom Hauptsitz in Bad Berleburg und mit Niederlassungen und Verkaufsbüros in Europa, Asien und Nordamerika liefert das Unternehmen Aluminium, Messing und Kupfer in alle Welt.

Durch hochmoderne Fertigungsprozesse, nachhaltige Produktion und eine konsequente Kundenorientierung setzt BIKAR neue Maßstäbe in der Metallverarbeitung.



Feierlich durchschneidet Alexander Bikar das Band und eröffnet damit die neue Produktionsstätte von BIKAR METALS in Belagavi, Indien.

Von links: Mark Roberts (Global Sales Director Aerospace), Claudia und Alexander Bikar (CEOs BIKAR METALS), Janek Müller (Head of Aerospace) und Prasad Rajashekharaiah Siddalinga (Commercial Director India, BIKAR METALS INDIA Ltd.).