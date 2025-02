Fleißige Bewohnerinnen: Spende im Haus Obere Hengsbach in Siegen

(wS/dia) Siegen 14.02.2025 | Sie haben gestrickt, gebastelt und genäht – und das alles für den guten Zweck:

Marianne Müller und Rosa-Maria Müller-Reitz, Bewohnerinnen vom Haus Obere Hengsbach in Siegen, überreichten jetzt eine Spende in Höhe von 130 Euro an den Förderverein der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland.

In einer Vitrine im Foyer des Hauses sind die Arbeiten, die mehrere Bewohner in kreativen Stunden gefertigt haben, ausgestellt. Es gibt handgemachte Taschen und Körbe, kleine Schutzengel, Deko-Artikel für den Garten oder Babytücher. „Abgegeben werden all diese Gegenstände gegen eine Spende“, erläutert Einrichtungsleiterin Martina Schlemper. Gerade Angehörige nutzen das Angebot gerne.

Den Erlös der vergangenen Monate überreichten zwei der aktiven Senioren jetzt an Andrea Jung von Förderverein des Haus Obere Hengsbach. Das Geld soll dazu beitragen, auch in diesem Jahr wieder besondere Aktionen zu realisieren, wie etwa gemeinsame Ausflüge der Bewohner und Mitarbeiter.

Andrea Jung (links) vom Förderverein des Haus Obere Hengsbach bei der Spendenübergabe mit Marianne Müller (rechts) und Rosa-Maria Müller-Reitz.

