Für den Schlosspark: Gastronomiebetriebe mit Gastro-Mobil gesucht!

(wS/si) Siegen 25.02.2025 | Interessierte Gastronomiebetriebe, die über ein attraktives Gastro-Mobil verfügen, können sich jetzt wieder für einen Standplatz im Siegener Schlosspark in dieser Saison bewerben.

Der Standort befindet sich im Bereich der Spielplatzanlage, die genaue Standfläche wird in einem Ortstermin vorgestellt. Strom- und Wasseranschlüsse sowie öffentliche Sitzgelegenheiten (Stufenanlage, Bastion, Bänke) sind vorhanden. Die gastronomische Versorgung ist an den Wochenenden von 12.00 bis 18.00 Uhr sowie an Feiertagen vorgesehen, in den Ferien ist ein tägliches Angebot geplant. Die städtische Wirtschaftsförderung möchte mehrere Gastronomen für den Standort gewinnen, um möglichst viele Termine und eine größtmögliche Angebotsvielfalt anbieten zu können.

Bewerbungsverfahren

Interessierte können sich bis einschließlich Samstag, 15. März 2025, per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@​siegen.de bewerben. Die Bewerbung sollte das gastronomische Konzept inklusive Angaben zum Getränke- und Snackangebot sowie aussagekräftige Fotos des Gastro-Mobils und Terminvorschläge enthalten. Auswahlkriterien sind das gastronomische Konzept, die optische Gestaltung der gastronomischen Versorgungseinheit, die vorgeschlagenen Öffnungszeiten und die Nachhaltigkeit. Bewerberinnen und Bewerber sollten beachten, dass eine Reisegewerbekarte benötigt wird.

