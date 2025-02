Orgelmatinée am 9. Februar: Ann-Helena Schlüter spielt Werke von Bach, Mozart und mehr

(wS/hml) Siegen 01.02.2025 | Orgelmatinée am 9. Februar

In der Orgelmatinée am 9. Februar spielt im Anschluss an die 9:45 Uhr Messe in St. Joseph, Weidenauer Straße ab ca. 10:45 Uhr Ann-Helena Schlüter (Würzburg) Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Gottfried Ritter und eine eigene Komposition.

Ann-Helena Schlüter, geboren am 14. Februar 1976 in Nürnberg, ist eine vielseitige Künstlerin mit einer beeindruckenden Karriere als Pianistin, Organistin, Komponistin, Buchautorin und Lyrikerin. Sie stammt aus einer musikalischen Familie: Ihre Mutter, Ann-Margret Schlüter, ist Klavierlehrerin und Organistin aus Småland, Südschweden, und ihr Vater, Karl-Heinz Schlüter, ist Pianist. Auch ihre Schwester, Magdalena Galka, ist als Pianistin tätig.

Schlüter zeigte früh ihre musikalische Begabung und erhielt in ihrer Kindheit Klavierunterricht von ihrer Mutter und später von ihrem Vater. Nach dem Abitur setzte sie ihre musikalische Ausbildung an renommierten Hochschulen fort. Sie studierte Klavier an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, wo sie ihr Künstlerisches Diplom erwarb. Es folgten Studien in der Solistenklasse Klavier an der Hochschule für Musik Detmold sowie ein Meisterklassendiplom bei Bernd Glemser an der Hochschule für Musik Würzburg. Ein DAAD-Austausch führte sie zudem für zwei Jahre in die USA, um ihre pianistische Ausbildung weiter zu vertiefen.

Ann-Helena Schlüter widmete sich später auch der Orgel und schloss das Orgelstudium mit einem Master ab. 2023 erlangte sie an der Universität Greifswald das Diplom in Kirchenmusik, das dem B-Examen Kirchenmusik entspricht. In den Jahren 2023 war sie als Kirchenmusikerin in verschiedenen katholischen Kirchengemeinden tätig, unter anderem in Brühl, Wesseling und Plochingen.

Neben ihrer Tätigkeit als Konzertpianistin und -organistin ist Ann-Helena Schlüter auch als Komponistin aktiv. Ihre Werke umfassen eine Vielzahl von Musikstücken für Orgel und Klavier. Sie ist jedoch nicht nur als Musikerin bekannt, sondern auch als Autorin und Lyrikerin. Im Jahr 2018 veröffentlichte sie die Erzählung Frei wie die Vögel, die auf der wahren Geschichte der Lübecker Märtyrer basiert, die 1943 von den Nationalsozialisten hingerichtet wurden.

Ann-Helena Schlüter vereint in ihrer Arbeit meisterhaft verschiedene künstlerische Disziplinen und bereichert mit ihrer Musik und ihren Worten die kulturelle Landschaft. Ihre Leidenschaft für Musik und Literatur, gepaart mit ihrem tiefen Engagement in der Kirchenmusik, macht sie zu einer einzigartigen und vielschichtigen Persönlichkeit in der deutschen Kulturszene.