Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Kreuztal ein – Schmuck und Wertgegenstände gestohlen

(wS/ots) Kreuztal 14.02.2025 | Am Donnerstag (13.02.2025) ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ferndorfer Straße in Kreuztal gekommen.

In der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein rückwärtig liegendes Terrassenfenster des Hauses.

Im Inneren durchwühlten die Einbrecher zahlreiche Schubladen und Schränke. Nach bisherigem Erkenntnisstand entwendeten sie Schmuck und Wertgegenstände.

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 entgegen.