Französische Austauschschüler aus Laval zu Gast beim Städtischen Gymnasium Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 11.03.2025 | Bienvenue á Kreuztal – mit diesen Worten hieß kürzlich die erste stellvertretende Bürgermeisterin Heike zur Nieden eine Reisegruppe aus Frankreich herzlich willkommen.

Die 24 Schülerinnen und Schüler und ihre zwei Betreuer nehmen teil am Schüleraustausch der Schule Lycée Ambroise Paré Laval und des Städtischen Gymnasiums Kreuztal.

Vom 05. bis 11.03.2025 verbrachten die Jugendlichen abwechslungsreiche Tage im Siegerland, unter anderem mit einer Stadtrallye in Siegen, einem Besuch der Krombacher Brauerei und einer Fahrt nach Köln. Ausreichend Zeit in den Gastfamilien war natürlich ebenso vorgesehen.

Bereits im Januar waren die Kreuztaler Austauschschülerinnen und -schüler in Laval zu Gast, nun freute man sich über das Wiedersehen und die Möglichkeit, die geknüpften Kontakte zu vertiefen und Freundschaften zu pflegen.

Der Austausch zwischen dem Lycée Ambroise Paré Laval und dem Städtischen Gymnasium Kreuztal besteht seit dem Schuljahr 1976/1977. Laval liegt 280 km südwestlich von Paris, die Stadt hat ca. 55.000 Einwohner und ist Hauptstadt des Departements Mayenne.

Die französischen Austauschschüler mit ihren Lehrern Bruno Heurtebize und Damien Chureau; Schulleiter Sebastian Hatzfeld, die Lehrerinnen Linda Ley und Pia Grüttner vom SGK sowie die stellvertretende Bürgermeisterin Heike zur Nieden.

