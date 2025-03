Jugendtreff Backes macht sich mit eigenem Schutzkonzept stark

(wS/fr) Freudenberg 03.03.2025 | Der Jugendtreff Backes in Freudenberg ist ein Ort, an dem der Schutz von Kindern und Jugendlichen oberste Priorität hat. Um Besucherinnen und Besucher vor (sexualisierter) Gewalt zu schützen und angemessene Hilfsangebote machen zu können, braucht es entsprechende Rahmenbedingungen. Daher hat Sozialpädagogin Alana Leidig unter Einbezug von Hauptamtlichen, Honorarkräften und den Treffbesucherinnen und Treffbesuchern ein Schutzkonzept entwickelt, welches verschiedene Bereiche abdeckt. „Die gemeinsame Erarbeitung war uns wichtig, das Konzept dient der Sensibilisierung und ist ein zentraler Beitrag zur Prävention von übergriffigem und gewalttätigem Verhalten in allen Lebensbereichen“, betont Bürgermeisterin Nicole Reschke.

Das Schutzkonzept beinhaltet neben einer Raumanalyse mit möglichen Gefahrenstellen vor allem Präventionsmöglichkeiten, Regeln zum respektvollen Umgang miteinander und Handlungsleitfäden zum richtigen, planmäßigen Verhalten in kritischen Situationen oder zu auffälligen Äußerungen von Kindern und Jugendlichen. Die praktisch orientierten Handlungsleitfäden dienen der Wahrung des Wohls der jungen Heranwachsenden, die sich regelmäßig im Backes aufhalten, sollen aber ebenfalls Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Treffs schützen. Ebenfalls wird das Verhalten auf Ausflügen, Freizeiten und während weiteren externen Aktionen des Treffs durch das ausführliche Konzept abgedeckt.

Ergänzend zum Dokument, wurde eine Auflistung von Kontakten, Notfallnummern und Beratungsstellen, sowie ein Ordner mit passenden Präventionsmaterialien ausgearbeitet.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendtreffs stehen diese Materialien jederzeit zur Verfügung. Für die Jugendlichen wurden zusätzlich altersgerechte Flyer zu verschiedenen Themengebieten angeschafft.

(v.l.): Bürgermeisterin Nicole Reschke und Alana Leidig – Foto: Stadt Freudenberg

