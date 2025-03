Kulturwoche im Siegerland: Von Meeresrauschen bis Monkey Jump

(wS/sk) Kreuztal 26.03.2025 |

Vielfalt pur zwischen dem 28. März und 3. April – Ausstellungen, Konzerte, Theater, Film & mehr

Das Siegerland zeigt sich in dieser Woche von seiner lebendigsten Seite: Kunst, Musik, Theater, Film und interaktive Angebote laden Besucher*innen aller Altersgruppen zum Entdecken, Staunen und Mitmachen ein. Wir haben die Highlights für Sie zusammengefasst.

🎨 Kunst, die bewegt – Ausstellungen voller Vielfalt

„Schau, die Blicke“ – Museum für Gegenwartskunst Siegen

Was bedeutet ein Blick? Diese Frage steht im Zentrum einer tiefgründigen Ausstellung mit Werken u. a. von Francis Bacon, Lucian Freud und Maria Lassnig. Noch bis Juni zu sehen.

„Nie gezeigt“ – Haus Seel

ASK-Künstlerinnen präsentieren bisher unveröffentlichte Werke. Ein Geheimtipp für Kunstentdeckerinnen.

„D’accord“ – IHK Siegen

Zwei Künstler, ein Dialog: Jan Backhaus und Jutta Fischer im kreativen Wechselspiel zwischen Fotografie, Video, Objektkunst und Druck.

Weitere Ausstellungen:

„face to face“ – Sparkasse Wittgenstein: Gesichter im Fokus

„Meeresrauschen“ – Freudenberg: Strandstimmungen & Treibholz-Objekte von Sabine Lagin

„Viel Vergnügen“ – Art Galerie Siegen: Farbwelten von Ingo Schultze-Schnabl

„Servus, My First Loves“ – Galerie Rangnau: Emotionale Zeitreise zu Kindheit und ersten Lieben

„Landschaftsfotografie“ – Ev. Gemeindehaus Dautenbach: Insel- und Küstenimpressionen von Gerhard Knappstein

„Demokratie wagen“ – Alte Vogtei Burbach: Schüler*innen setzen sich kreativ mit unserer Demokratie auseinander

🎭 Theater mit Haltung und Humor

„Die Wanze“ – Bruchwerk Theater Siegen (28.03.)

Ein spannender Krimi mit Käferheld – charmantes Theater für die ganze Familie.

„Kurhotel Waldfrieden“ – Gosenbach (29.03.)

Eine Komödie mit Schlammbad und Romanze – das Gosenbacher Kom(m)ödchen begeistert erneut.

„Ich, Akira“ – Bruchwerk Theater (29.03.)

Ein nachdenklicher Abend über Radikalisierung, erzählt aus der Sicht eines Hundes.

Dr. Leon Windscheid – „Alles Perfekt“ – Siegerlandhalle (28.03.)

Deutschlands bekanntester Psychologe über unsere Suche nach Perfektion – klug, witzig und berührend.

🎬 Filmvielfalt im Viktoria Filmtheater Hilchenbach

„Heldin“ – Krankenhausdrama mit Nervenkitzel und gesellschaftlichem Tiefgang (28. & 29.03.)

„Paddington in Peru“ – Der beliebte Bär auf Südamerika-Reise (29.03.)

„Checker Tobi“ – Kinderkino für kleine Forscher*innen (29.03.)

„Wunderschöner“ – Geschichten starker Frauen, die Mut machen (29.03.)

🎵 Musik zum Genießen und Mitmachen

Philharmonie Südwestfalen – Apollo-Theater Siegen (28.03.)

Klangvolle Wassermusik von Händel bis Debussy – ein Konzert zum Eintauchen.

Trommelworkshop – Qulturwerkstatt Netphen (29.03.)

Afrikanische Rhythmen live erleben – auch für Einsteiger*innen geeignet.

Tag der offenen Tür – Haus der Musik (29.03.)

Orchesterluft schnuppern, Instrumente ausprobieren und mitspielen – ein Fest für die ganze Familie.

Weitere Konzerte:

Gospelmusical „Messiah“ – FeG Siegen (29.03.)

„Ukes of Tomorrow“ & „Price & Franklin“ – Netphen (29.03.)

Zwei Konzerte, zwei Stile: Ukulelenrock trifft auf Akustik-Duo aus Köln

🧩 Spiele, Workshops und Festivalstimmung

SpieleTreff – Stadtbibliothek Siegen (28.03.)

Brettspiele, Rollenspiele und gemütliches Beisammensein – für Groß und Klein.

A.C.T. Workshop – Siegen (29.03.)

Kampfchoreografien für Bühne und Schauspiel – lernen, ohne sich weh zu tun.

Monkey Jump Festival – Hachenburg (29.03.)

20 Jahre Kneipenfestival – neun Locations, ein Eintritt: frei. Musik, DJs und Partystimmung in der gesamten Innenstadt.

Tipp: Alle Veranstaltungen mit Details, Bildern und Kontaktangaben finden Sie unter

👉 www.siwikultur.de/termine