AWO Ortsverein Wenden sammelt für den guten Zweck – 29 Säcke voller Korken für Pinnwände und kreative Projekte

(wS/awo) Siegen/Olpe 26.03.2025 | Im vergangenen Zeitraum von 7 Jahren hat der Ortsverein des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe in Wenden insgesamt 29 Säcke an Flaschenkorken zusammengetragen, die nun eine neue Verwendung finden. Diese wurden vom Ortsverein an den zBBB (zentraler Berufsbildungsbereich) der AWO überreicht, eine örtliche Betriebseinheit, welche das Ziel der individuellen Berufsförderung verfolgt, indem Teilnehmende in ihrer persönlichen Entwicklung und in der beruflichen Zukunftsplanung begleitet werden.

Der zBBB verarbeitet die erhaltenen Materialien zu Pinnwänden für kreative und praktische Anwendungen. Mit dem Anfertigen der Pinnwände üben die Teilnehmenden des zBBB das Sägen, Schleifen, Leimen und Anzeichnen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Ortsverein Wenden und dem zBBB zeigt einmal mehr, wie lokale Initiativen zur Förderung von Inklusion und Kreativität beitragen. Die gesammelten Materialien erhalten so nicht nur eine zweite Chance, sondern bieten den Menschen im zBBB die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in der kreativen Arbeit weiter auszubauen.

Übergabe der 29 Korken-Säcke an den zBBB in Wenden

