Neues Führungsduo im Vertriebsmanagement der Volksbank in Südwestfalen: Manuel Wingendorf und Sebastian Vogt übernehmen Leitung

(wS/vo) Lüdenscheid – Marienheide – Siegen 26.03.2025 | Manuel Wingendorf und Sebastian Vogt haben gemeinsam die Leitung des Bereichs Vertriebsmanagement der Volksbank in Südwestfalen übernommen. Diese Tandemlösung vereint die Stärken beider Führungskräfte und soll die Weiterentwicklung des Vertriebsmanagements vorantreiben.

„Wir können den vielfältigen Themenstellungen und hohen fachlichen Kompetenzanforderungen in diesem Bereich am besten mit zwei unterschiedlichen Profilen gerecht werden, die gemeinsam eng abgestimmt an den Themen arbeiten“, erklärt Vorstandssprecher Roland Krebs.

Das Vertriebsmanagement der Volksbank versteht sich als Innovator und Entwickler sowie Dienstleister und Unterstützer für die Marktbereiche und den Vorstand. Gemeinsam mit dem Vertrieb überführt der Bereich die Geschäftsstrategie in Vertriebsaktivitäten und -projekte. Das Vertriebsmanagement entwickelt auf Basis einer kontinuierlichen Marktbeobachtung bedarfsorientierte Lösungen, die am Kundennutzen ausgerichtet sind und sieht sich als Garant einer gleichbleibend hohen Beratungsqualität.

„Die Aufgaben des Vertriebsmanagements werden in den kommenden Jahren einem massiven Wandel unterliegen. Unsere Aufgabe wird es sein, diesen Veränderungsprozess aktiv und mit viel Engagement voranzutreiben und zugleich ein qualitativ hochwertiges Tagesgeschäft zu gewährleisten“, erläutert Sebastian Vogt.

„Ich freue mich darauf, mit einem tollen Team die Zukunft unserer Bank zu gestalten. Vor allem der Auf- und Ausbau des datengetriebenen Vertriebs durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Marketingautomation wird eine spannende Herausforderung, welche ich priorisiert angehen möchte“, ergänzt Manuel Wingendorf.

Beide Bereichsleiter verfügen über langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung und haben sich erfolgreich in zahlreichen Projekten der Bank eingebracht.

Zugleich haben Beide ihren beruflichen Werdegang als Auszubildende bei der Genossenschaftsbank begonnen – sind also „echte Eigengewächse“ der Volksbank:

Manuel Wingendorf begann seine berufliche Laufbahn 2010 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Volksbank Siegerland eG.

Der Bankbetriebswirt (BankColleg) und Master of Science (FOM) war unter anderem viele Jahre Filialleiter und Filialgebietsleiter im Siegerland. Sebastian Vogt startete 2006 seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Volksbank Meinerzhagen eG. Neben verschiedenen Stationen im Privatkundengeschäft und Führungsaufgaben, zuletzt als Teilmarktleiter für Meinerzhagen, Marienheide und Valbert, erwarb er zahlreiche Qualifikationen, darunter den Bankbetriebswirt (BankColleg) und den zertifizierten Vertriebstrainer.