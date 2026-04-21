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Unbekannter erschießt Waschbär mit Armbrust – Polizei sucht einen Jagdwilderer

21. April 20261.5k
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(wS/ots) Burbach 21.04.2026 | Am gestrigen Montagabend (20. April) ist die Polizei von einer Anwohnerin in die Straße „Wetterbach“ in Burbach-Niederdresselndorf gerufen worden. Der Grund: Am gleichnamigen Bach lag ein toter Waschbär. Dieser war nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Pfeilschuss einer Armbrust getötet worden.

Die Melderin hatte das Tier bereits von ihrem Balkon morgens am Bachlauf liegen sehen. Erst später hatte sie bei näherer Nachschau gesehen, dass das Tier erschossen war. Bei dem Geschoss handelte es sich um einen Armbrustpfeil mit einer Länge von knapp 40 cm Länge der Marke „Sharrow 15inch“ mit einer Edelstahlspitze, einem schwarzen Pfeilschaft und grünen Federn.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen Jagdwilderei beziehungsweise Tierquälerei aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Symbolbild

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