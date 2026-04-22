Geduldsprobe im Berufsverkehr: HTS-Vollsperrung nach Crash mit drei PKW

(wS/red) Siegen 22.04.2026 | Ein Auffahrunfall hat am Mittwochmorgen den Berufsverkehr auf der Hüttentalstraße (HTS) lahmgelegt. Gegen 7:50 Uhr kollidierten zwischen der Abfahrt Freudenberg und der City-Galerie drei PKW.

Großalarm für den Rettungsdienst

Aufgrund der zunächst unklaren Lage und der Anzahl der beteiligten Personen löste die Leitstelle um 8:06 Uhr das Alarmstichwort „MANV 1“ (Massenanfall von Verletzten) aus. Diese Alarmstufe wird standardmäßig aktiviert, wenn mit fünf bis zehn verletzten Personen zu rechnen ist.

In der Folge eilte ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Unfallstelle. Nach ersten Informationen wurden insgesamt vier Personen verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

Vollsperrung und kilometerlanger Stau

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie zur Unfallaufnahme musste die Polizei die HTS in Fahrtrichtung City-Galerie komplett sperren. Der Verkehr wurde an der Abfahrt Freudenberg von der Schnellstraße abgeleitet.

Die Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr waren massiv:

Zwischen Weidenau und Siegen bildete sich innerhalb kürzester Zeit ein langer Rückstau.

Die Ausweichstrecken durch das Stadtgebiet waren ebenfalls schnell überlastet.

Verkehrsteilnehmer mussten viel Geduld aufbringen, da es im gesamten Bereich zu erheblichen Zeitverzögerungen kam.

Bergung der Fahrzeuge

Gegen 9:00 Uhr konnten die drei am Unfall beteiligten PKW, die allesamt nicht mehr fahrbereit waren, durch Abschleppunternehmen von der Fahrbahn entfernt werden. Kurze Zeit später begannen die Maßnahmen zur schrittweisen Freigabe der Strecke. Jetzt ist wieder frei!

Foto: wirSiegen.de







