DRK-Kinderklinik Siegen stärkt Neuropädiatrie: Zwei ausgewiesene Expertinnen neu im Team

(wS/drk) Siegen 22.04.2026 | Mit Frau Dr. Sigrid Lyding als künftiger Chefärztin und Frau Dr. Christiane Yavuz als neuer Oberärztin gewinnt die Siegener Kinderklinik zwei erfahrene Fachärztinnen für Kinder- und Jugendmedizin mit ausgewiesener Spezialisierung in zentralen Bereichen der Neuropädiatrie.

Die DRK-Kinderklinik Siegen baut ihre neuropädiatrische Expertise weiter aus: Mit Frau Dr. Sigrid Lyding als künftiger Chefärztin und Frau Dr. Christiane Yavuz als neuer Oberärztin gewinnt die Siegener Kinderklinik zwei erfahrene Fachärztinnen für Kinder- und Jugendmedizin mit ausgewiesener Spezialisierung in zentralen Bereichen der Neuropädiatrie.

Zum 01.04.2026 übernimmt Frau Dr. Sigrid Lyding die Leitung der Abteilung Neuropädiatrie als Chefärztin. Sie wechselt aus einer Leitungsfunktion am Klinikum Frankfurt (Oder) nach Siegen und bringt umfassende Erfahrung aus unterschiedlichen Versorgungsstrukturen mit. Zuvor war sie als neuropädiatrische Oberärztin in verschiedenen Universitätskliniken sowie im Kinder-neurologischen Zentrum Bonn tätig. Ihre besonderen epileptologischen und präepilepsiechirurgischen Kenntnisse erwarb sie in der Klinik für Epileptologie der Universitätsklinik Bonn. Der bisherige Chefarzt, Dr. Burkhard Stüwe, hat die Kinderklinik aus privaten Gründen verlassen und ist zu-künftig für die Asklepios Kinderklinik St. Augustin tätig.

Frau Dr. Christiane Yavuz verstärkt das Team ab sofort als Oberärztin. Ihre besondere Kompetenz liegt im Bereich MS-Erkrankungen im Kindesalter. Zuletzt war sie – bis zum Beginn ihrer Elternzeit – im Christlichen Kinderhospital Osnabrück tätig.

Die zukünftige Chefärztin sieht der neuen Herausforderung in Siegen positiv entgegen: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in der Siegener Kinderklinik. Mit dem breit aufgestellten Team der Neuropädiatrie, aber auch mit den vielen anderen Fachabteilungen, können wir so zusammen dafür Sorge tragen, dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen eine hoch spezialisierte Versorgung zuteilwird. Und auch auf eine gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen freue ich mich.“

„Die Neuropädiatrie ist ein Bereich, in dem es auf Spezialisierung, Erfahrung und Teamarbeit ankommt. Mit Frau Dr. Yavuz und Frau Dr. Lyding holen wir genau diese Mischung nach Siegen“, sagt Fred Josef Pfeiffer, Geschäfts-führer der DRK-Kinderklinik Siegen. „Wir freuen uns sehr, dass sich zwei so profilierte Ärztinnen für unser Haus entschieden haben.“

Auch der Ärztliche Direktor Markus Pingel sieht die personelle Verstärkung als klares Signal: „Wir setzen in der DRK-Kinderklinik Siegen bewusst auf eine moderne, hochspezialisierte Kinder- und Jugendmedizin“. „Dass wir mit Frau Dr. Lyding eine Chefärztin gewinnen konnten, die Neuropädiatrie in der Breite beherrscht und zugleich epileptologisch hoch spezialisiert ist, ist ein echter Gewinn. Frau Dr. Yavuz ergänzt das Team zudem mit besonderer Expertise im Bereich kindlicher MS-Erkrankungen.“

Mit den beiden Neuzugängen stärkt die DRK-Kinderklinik Siegen die neuropädiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in der Region nachhaltig.

(von links): Klinikgeschäftsführer Fred Josef Pfeiffer, Oberärztin Dr. Christiane Yavuz, Chefärztin Dr. Sigrid Lyding und Ärztlicher Direktor Markus Pingel bei der Begrüßung der neuen Kolleginnen an der DRK-Kinderklinik Siegen

Anmerkung von wirSiegen.de: Die im Bericht genannte Neuropädiatrie ist ein hochspezialisierter Teilbereich der Kinder- und Jugendmedizin. Sie befasst sich mit der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems. Da sich das Gehirn und die Nervenbahnen bei Kindern noch in der Entwicklung befinden, unterscheidet sich die Behandlung grundlegend von der Erwachsenenmedizin.

Zu den zentralen Schwerpunkten gehören:

Epileptologie: Die Behandlung von Krampfanfällen und Epilepsien im Kindesalter.

Die Behandlung von Krampfanfällen und Epilepsien im Kindesalter. Neuromuskuläre Erkrankungen: Störungen im Zusammenspiel von Nerven und Muskeln.

Störungen im Zusammenspiel von Nerven und Muskeln. Entwicklungsstörungen: Unterstützung bei Verzögerungen in der motorischen oder geistigen Entwicklung.

Unterstützung bei Verzögerungen in der motorischen oder geistigen Entwicklung. Autoimmunerkrankungen: Wie beispielsweise die im Text erwähnte Multiple Sklerose (MS) bei Kindern.

Mit der personellen Verstärkung stellt die Kinderklinik sicher, dass betroffene Familien in der Region Zugang zu einer modernen, hochspezialisierten Versorgung auf universitärem Niveau erhalten.