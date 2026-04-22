Freibad Freudenberg startet am 6. Mai in die Saison – Große Eröffnungsfeier am 9. Mai 2026

(wS/fr) Freudenberg 22.04.2026 | Die Becken sind gefüllt, Wassertiere sprühen das kühle Nass in die Höhe, die Wellenrutsche wartet auf Betrieb: Nach 2,5 Jahren Sanierungsphase öffnet das Freibad Freudenberg am 6. Mai 2026 wieder regulär seine Tore und startet damit offiziell in die neue Badesaison.



„In den vergangenen Monaten wurde die Freizeitanlage umfassend modernisiert. Neben technischen Erneuerungen wurden auch die Beckenbereiche und die Infrastruktur aufgewertet, sodass sich die Besucherinnen und Besucher auf ein deutlich verbessertes Badeerlebnis freuen können“, sagt Bürgermeisterin Nicole Reschke.



Nur wenige Tage nach dem Saisonstart am Mittwoch, den 6. Mai um 10 Uhr folgt dann die große Eröffnungsfeier. Am Samstag, den 9. Mai 2026, lädt die Stadt Freudenberg von 12:00 bis 16:30 Uhr zur „Sommer Pool Party“ im Freibad ein.

Für Unterhaltung sorgt das Zephyrus Discoteam, das mit Musik, Spielen und Mitmachaktionen insbesondere bei jungen Gästen für Stimmung sorgen wird. Das Motto der Veranstaltung lautet passend: „We will rock you!“.



Mit der Kombination aus frühem Saisonstart und geplantem Fest möchte die Stadt sowohl einen reibungslosen Badebetrieb ermöglichen als auch den Abschluss der Sanierung gebührend feiern.



In das Schwimmareal im Gambachtal wurden 5 Millionen Euro investiert, 2,2 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Das große Becken wurde in ein Schwimmer- und Nicht-Schwimmerbecken geteilt und mit Edelstahl ausgestattet. Auch die Badewassertechnik und die Rohrleitungen sind komplett erneuert worden. Wege wurden angelegt, Barrieren abgebaut, Attraktionen wie 3-Meter-Turm, Wasserspielplatz und Breitwellenrutsche eingebaut.



Die Umkleiden sind erneuert, auf den Dächern sorgt eine PV-Anlage dafür, dass aus der Sonnenenergie die komplette Betriebstechnik versorgt wird. Eine Wärmepumpe ist verantwortlich für angenehme Wassertemperaturen.

Die Kosten sind im Rahmen geblieben, die Bauzeit hat sich um 10 Monate verlängert, immer wieder gab es negative Überraschungen bei den verschiedenen Gewerken in der Sanierung im Bestand.



„Ich danke allen, die zum Gelingen beigetragen haben und das größte Bauprojekt seit mehr als einem Jahrzehnt vorangetrieben haben. Gemeinsam mit unserem Bäderteam blicke ich voller Vorfreude auf eine hoffentlich sonnige Saison“, so Bürgermeisterin Nicole Reschke.

Fotos: Stadt Freudenberg







