Weiterbildung im Bauhandwerk: 56 Absolventen feiern ihren Erfolg im AWZ Bau Kreuztal-Fellinghausen

(wS/awz) Kreuztal 22.04.2026 | Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden kürzlich im AWZ Bau in Kreuztal-Fellinghausen insgesamt 56 Teilnehmer für den erfolgreichen Abschluss ihrer Weiterbildungslehrgänge geehrt. Sie erhielten ihre Zeugnisse und Urkunden in den Qualifikationen Betonfertigteilexperte, Vorarbeiter sowie Werkpolier im Hoch- und Tiefbau.

Neben den Absolventen nahmen auch Unternehmensvertreter und Dozenten an der Veranstaltung teil. Dabei wurde deutlich, welchen hohen Stellenwert die kontinuierliche Weiterbildung im Bauhandwerk einnimmt. Ziel ist es, fachlich stets auf dem neuesten Stand zu bleiben und zugleich neue, innovative Entwicklungen im Beruf zu erschließen.

Viele der Teilnehmer hatten für die Lehrgänge weite Anfahrtswege in Kauf genommen. Entsprechend groß waren die Erleichterung und der Stolz über das Erreichte, die den Absolventen deutlich anzumerken waren.

AWZ Bau-Geschäftsführer Heiko Schmid würdigte das Engagement der Teilnehmer:

„Bereits zum Lehrgangsstart, als wir Sie hier im AWZ Bau begrüßt haben, habe ich Ihnen meinen Respekt und meine Anerkennung dafür ausgesprochen, dass Sie die Baustellenpraxis gegen den Vollzeitunterricht eingetauscht haben. Nach vielen Unterrichtsstunden – 90 bei den Betonfertigteilexperten, 120 bei den Vorarbeitern und 160 bei den Werkpolieren –, dem Lernen nach Feierabend und den Prüfungen ist es nun geschafft. Herzlichen Glückwunsch!“

Anschließend richtete Stephan Hundhausen, Obermeister der Bauinnung Westfalen-Süd und Beiratsvorsitzender des AWZ Bau, das Wort an die Anwesenden:

„Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich. Neben fundiertem fachlichen Wissen haben Sie sich auch umfassende Kenntnisse im Bereich der Mitarbeiterführung angeeignet.“

Er sprach die Absolventen als künftige Führungskräfte an und verwies auf den österreichischen Wirtschaftswissenschaftler Prof. Fredmund Malik. Dieser habe das gegenseitige Vertrauen als wichtigste Grundlage einer funktionierenden und verantwortungsvollen Führung bezeichnet. Vertrauen entstehe durch verlässliches und konsequentes Handeln. „Meinen, was man sagt, und entsprechend handeln. Halten, was man verspricht“ – dies sei ein guter Maßstab, an dem sich Führungskräfte messen lassen sollten.

Prüfungsbeste ausgezeichnet

Im Anschluss an die Zeugnisvergabe wurden die jeweiligen Prüfungsbesten besonders geehrt. Sie erhielten eine Glas-Medaille sowie ein Präsent mit der Aufschrift „Wer kann, der kann!“.

Absolventen im Überblick

Betonfertigteilexperten:

Marcel Becker (Runkel Fertigteilbau GmbH), Martin Bergholz (Rekers Betonwerk), Erik Bergner (Fertigteilwerk Süd Fuchs), Frank Josef Bode (W. Hundhausen GmbH), Christoph Bünte (Betont GmbH), Allen Dragonic (FBW Fertigbau Wochner GmbH & Co. KG), Giorgi Fast (Betonwerk Werste GmbH), Felix Fricke (Betonsteinwerk Eschenauer GmbH & Co. KG), Dennis Friebel (Wagner Möbel Manufraktur), Christian Harzer (Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG), Durim Haxhijaj (Alban Schmitt GmbH & Co. KG), Thede Kern (UNGLEHRT GmbH), Artur Kimmerle (Fuchs Fertigteilwerke Süd GmbH), Brian David Lang (Dobler GmbH & Co. KG – Bauunternehmung), Benjamin Misamer (callisto solution KG), Jeremy Opitz (Max Bögl Fertigteilwerke GmbH & Co. KG), Marcel Penndorf (marbeton GmbH Fertigteilbau), Cedric Pfister (FBW Fertigbau Wochner GmbH & Co. KG), Danilo Rabe (Max Bögl Fertigteilwerke GmbH & Co. KG), Christian Schnitzenbaumer (Florack Bauunternehmung GmbH), Dennis Schopp (UNGLEHRT GmbH & Co. KG), Daniel Schüßler (marbeton GmbH Fertigteilbau), Sascha Selbach (A : L : N Engineering GmbH & Co. KG), Daniel Specking (Max Bögl Fertigteilwerke GmbH & Co. KG), Florent Tahiraj (A : L : N Engineering GmbH & Co. KG), David Zack (Bremer Fertigteile Leipzig GmbH).

Prüfungsbeste Betonfertigteilexperten:

Erik Bergner, Frank Josef Bode, Christoph Bünte, Giorgi Fast, Felix Fricke, Thede Kern, Artur Kimmerle, Jeremy Opitz, Christian Schnitzenbaumer, Sascha Selbach.

Vorarbeiter Tiefbau:

Vanessa Brinner (Becker Erdarbeiten), Benedikt Hayn (OTTO QUAST GmbH & Co. KG), Alexander Hof (Bernshausen Bau GmbH & Co. KG), Michael Höft (DB Bahnbaugruppe GmbH), Vasile Huzum (Bauunternehmen Arno Haupt), Walter Schneider (OTTO QUAST GmbH & Co. KG), Sadric Schröder (OTTO QUAST GmbH & Co. KG), Marvin Sos (Bernshausen Bau GmbH & Co. KG), Mario Specht (DB Bahnbaugruppe GmbH), Louis Thomas (Straßen- und Tiefbau Scheld GmbH), Kai Wagner (Straßen- und Tiefbau Scheld GmbH), André Zühlsdorf (DB Bahnbaugruppe GmbH).

Prüfungsbeste Vorarbeiter Tiefbau:

Benedikt Hayn, Sadric Schröder.

Werkpoliere Hochbau:

Stefan Friesen (Bremer Fertigteile Paderborn GmbH & Co. KG), John Günther (Erich Oppermann Tief- und Straßenbau GmbH), Martin Heinz (Saarstahl AG), Jörg Müsse (Berge-Bau GmbH & Co. KG), Fabian Ritzrow (Ludwig Sabisch Bauunternehmung GmbH & Co. KG), Bartlomiej Skowron (Eiffage Infra-Süd GmbH).

Prüfungsbeste Werkpoliere Hochbau:

Martin Heinz, Bartlomiej Skowron.

Werkpoliere Tiefbau:

Firat Cakmak (Straßen- und Tiefbau GmbH), Charlie Hanses (Hubert Mees Bauunternehmung GmbH), Leif Justin Kaltschmidt (Beck Tiefbau), Thomas Kremer (Feldhaus Bergbau GmbH & Co. KG), Artur Matt (Koch Westerburg), Philip Mrowka (Spies Straßen- und Tiefbau GmbH), Ralph Olivier (Berge-Bau GmbH), Simon Pfützner (Gebr. Schmidt Bauunternehmen AG), Bujar Qyqalla (Straßen- und Tiefbau GmbH), Maximilian Schade (Berge-Bau GmbH), Mario Scharf (Sebaly & Füge oHG), Benjamin Schnell (Gebr. Schmidt Bauunternehmen AG), Lucas Volkmann (DB Bahnbau Gruppe GmbH), Marius Willert (Berge-Bau GmbH).

Prüfungsbeste Werkpoliere Tiefbau:

Simon Pfützner, Maximilian Schade.

Fotos: Fotos: Hammer Design







