Unbekannte brechen in Vereinsheim in Alchen ein und entwenden Bargeld – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Freudenberg 22.04.2026 | Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (21.04.2026)

ist es in Alchen zu einem Einbruch in ein Vereinsheim gekommen.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 22:40 Uhr und 16:00 Uhr auf der Rückseite des Objekts im Bruchsgarten gewaltsam Zutritt. Ersten Ermittlungen nach brachen Sie im Inneren eine weitere Tür auf, die zu einem Büro führte. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Einbrecher Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus einem dortigen Tresor.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bit-tet Zeugen, sich unter der 0271/7099-02 zu melden.