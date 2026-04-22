Baumpflanzaktion am Hasenbahnhof: Krombacher und AWO Siegen-Wittgenstein engagieren sich gemeinsam für den Erhalt des Siegerländer Waldes

(wS/kro) Kreuztal 22.04.2026 | Für mehr Wald und ein starkes Miteinander: Gemeinsam mit der AWO Siegen-Wittgenstein und der Waldgenossenschaft Breitenbach hat die Krombacher Brauerei in der vergangenen Woche eine Baumpflanzaktion am Siegener Söhler organisiert. Gepflanzt wurde am sogenannten Hasenbahnhof, einem im Siegerland bekannten Wanderwegekreuz zwischen Netphen und Breitenbach, das viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger auf ihren Wegen passieren.

Auf einer rund 500 Quadratmeter großen, gut einsehbaren Fläche entlang der viel genutzten Strecke wurden die ersten Setzlinge von insgesamt rund 1.000 geplanten Bäumen in die Erde gebracht. Ein besonderer Fokus der Aktion liegt auf dem Blick in die Zukunft des Waldes: In einem abgegrenzten Bereich entstand ein „Schulungsgarten“, in dem 30 ausgewählte, teils nicht heimische Baumarten – darunter Mammut- oder Ginkgobäume sowie verschiedene Fichten- und Ulmenarten – gepflanzt wurden. Sie sollen perspektivisch zeigen, welche Arten den lokalen Standortbedingungen und zukünftigen klimatischen Bedingungen am besten standhalten. Geplant ist zudem, jeden gepflanzten Baum zu kennzeichnen. Hinweisschilder sollen künftig über Baumart und Pflanzhintergrund informieren und die Fläche so auch für Spaziergängerinnen und Spaziergänger sowie Schulklassen erlebbar machen. Die übrigen Setzlinge bestehen bewusst aus heimischen Laubbaumarten und werden vom Garten- und Landschaftsbau-Team der AWO Werkstatt in Deuz auf weiteren angrenzenden Flächen rund um den Hasenbahnhof gepflanzt. Um möglichst vielen Menschen eine aktive Teilnahme zu ermöglichen, wurde die Fläche im Vorfeld barrierefrei vorbereitet.

Julius Schmidt, Krombacher Gebietsverkaufsleiter, zieht ein durchweg positives Fazit zum Aktionstag: „Der Wald ist Lebensraum für zahlreiche Tierarten, wichtiger Wasserspeicher und zugleich beliebter Erholungsraum für die Menschen in der Region. Mit der gemeinsamen Aktion wollen wir ein sichtbares Zeichen für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Waldes und unserer Partnerschaft setzen und etwas Bleibendes schaffen. Gerade im Jubiläumsjahr der AWO passt eine Aktion, die langfristig wirkt, besonders gut. Zu sehen, mit wie viel Überzeugung und Freude die Pflanzaktion von den Beteiligten der AWO getragen wurde, hat mich nachhaltig beeindruckt.“ Die Krombacher Brauerei und die AWO‑Werkstätten arbeiten bereits seit vielen Jahren im Rahmen verschiedener Projekte zusammen, sodass die Pflanzaktion nahtlos an eine gewachsene Partnerschaft anknüpft.

„Der Wald steht für Zukunft – und genau darum geht es bei dieser Aktion. Gemeinsam mit unseren Beschäftigten konnten wir aktiv dazu beitragen, die Region nachhaltig zu stärken. Gleichzeitig zeigt das Projekt, wie ökologische Verantwortung und soziale Teilhabe Hand in Hand gehen können. Ein großer Dank gilt auch der Waldgenossenschaft Breitenbach, die die Pflege des neu gepflanzten Waldes künftig übernimmt und bei der Pflanzung mit Rat und Tat unterstützt hat“, sagt Frank Büdenbender, Bereichsleiter Eingliederungshilfe AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe.

Nach Abschluss der Pflanzarbeiten nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit, den Aktionstag direkt vor Ort bei einer Grillwurst und kühlen Getränken gemeinsam ausklingen zu lassen.

Foto: Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG