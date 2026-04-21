Nachwuchs im Tierpark Niederfischbach: Erste Ouessantschaf-Böckchen des Jahres geboren

(wS/tpn) Niederfischbach 21.04.2026 | Freude im Tierpark Niederfischbach: Der erste Nachwuchs bei den Ouessantschafen in diesem Jahr ist da. Gleich zwei gesunde Böckchen haben in den vergangenen Tagen das Licht der Welt erblickt und entwickeln sich prächtig. Während eines der Tiere erst in der vergangenen Nacht geboren wurde, ist sein schwarzer Gefährte bereits seit rund einem Tag auf den Beinen und erkundet neugierig seine Umgebung.

Die Ouessantschafe gelten als kleinste Schafrasse Europas und erfreuen sich aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres ruhigen Wesens großer Beliebtheit bei Tierfreunden. Gerade der Nachwuchs sorgt dabei regelmäßig für besondere Begeisterung bei Besucherinnen und Besuchern. Begleitet wurde die Geburt und die ersten Stunden der Jungtiere von Tierpflegeleiter Jan Reiter, der sich vor Ort vom Wohlbefinden der Muttertiere und ihrer Lämmer überzeugte. „Es ist immer wieder ein besonderer Moment, wenn neues Leben im Tierpark entsteht. Die beiden Böckchen sind wohlauf und entwickeln sich bislang sehr gut“, so Reiter.

Der Tierpark Niederfischbach lädt alle Interessierten herzlich ein, den Nachwuchs persönlich zu besuchen und die Entwicklung der kleinen Ouessantschafe aus nächster Nähe mitzuerleben. Gerade in den ersten Lebenstagen bieten die Tiere einen besonders schönen Einblick in das natürliche Verhalten und die Aufzucht innerhalb der Herde.

Das Team des Tierparks freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die sich selbst ein Bild von den jüngsten Bewohnern machen möchten.

Zwei neugeborene Ouessantschaf-Böckchen erkunden im Tierpark Niederfischbach neugierig ihre Umgebung. Mit im Bild: Tierpflegeleiter Jan Reiter.

