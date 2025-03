Neuroorthopäde und Kinderdiabetologe der DRK-Kinderklinik Siegen erneut in Top-Ärztelisten 2025 aufgenommen

(wS/drk) Siegen 26.03.2025 | Spezialist für Kinder- und Neuroorthopädie, Dr. Björn-Christian Vehse, und Dr. Gebhard Buchal, Kinderdiabetologe der DRK-Kinderklinik Siegen, durch erneute Aufnahme in Ärztelisten der Magazine FOCUS und STERN in ihrer Arbeit bestätigt

Zwei der Spezialisten in der medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen der DRK-Kinderklinik Siegen wurden erneut vom Magazin FOCUS in die aktuelle Liste 2025 der Top-Mediziner Deutschlands aufgenommen.

Dr. Björn Vehse ist einer von wenigen Neuroorthopäden in NRW, die Kinder und Jugendliche mit Erkrankungen am Bewegungsapparat, verursacht durch neurologische Störungen oder genetische Veränderungen, versorgt. Auch komplexere Fehlbildungen oder syndromale Erkrankungen sind Teil des Behandlungsspektrums an der DRK-Kinderklinik Siegen. Chefarzt Dr. Vehse, der u.a. Mitbegründer des Netzwerk Cerebralparese e.V. ist, bekam nun eine erneute Bestätigung seiner Arbeit durch die Aufnahme in die Liste der Top-Mediziner Deutschlands 2025 des Magazins FOCUS. Seit 2018 wurde seine engagierte Arbeit als Experte, basierend auf einer deutschlandweiten Umfrage und Empfehlungen von Patienten sowie von Fachkollegen, in der aktuellen Ausgabe der FOCUS Gesundheit somit erneut gewürdigt.

Außerdem konnte sich Chefarzt Dr. Gebhard Buchal, Facharzt für Kinder – und Jugendmedizin und Diabetologie, über die erneute Aufnahme im Bereich Kinderdiabetologie freuen. Die Diabetes-Ambulanz an der Siegener Kinderklinik unterstützt pro Jahr rund 400 Patienten und deren Familien

dabei, den Alltag mit der Belastung der chronischen Erkrankung Diabetes mellitus zu meistern und gehört damit zu den größten Spezialambulanzen in Deutschland.

Neben der Zitierung im FOCUS werden beide Ärzte der Kinderklinik auch in der 2025er Ärzteliste „Gute Ärzte für mich“ des Magazins STERN als Empfehlung genannt.

„Ich freue mich, dass mit Dr. Vehse und Dr. Buchal gleich zwei unserer Mediziner zu den Fachärzten gehören, die wieder in den Empfehlungslisten geführt werden. Das zeigt, dass wir gerade in unseren Spezialisierungen in der Kinder- und Jugendmedizin hier in Siegen gut aufgestellt sind“, so Klinikgeschäftsführer Antonio Monte. Die Fachärzte zeigten sich ebenfalls besonders erfreut, dass „Kolleginnen und Kollegen ebenso wie unsere jungen Patientinnen und Patienten und deren Angehörige unsere Arbeit in den Spezialambulanzen im Rahmen dieser Umfragen würdigen.“

Klinikgeschäftsführer Antonio Monte (Mitte) freut sich mit Chefarzt Dr. Gebhard Buchal (links) und Chefarzt Dr. Björn Vehse (rechts) über deren erneute Nennung in den Top-Ärztelisten 2025

