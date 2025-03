KPV-Seminar „Fit fürs Mandat“ – Vorbereitung auf kommunalpolitische Verantwortung

(wS/kpv) Siegen 26.03.2025 | Der Kreisverband der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) Siegen-Wittgenstein bietet am Samstag, 5. April, und Sonntag, 6. April 2025, ein praxisnahes Seminar unter dem Titel „Fit fürs Mandat“ an. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich kommunalpolitisch engagieren oder künftig ein kommunales Mandat übernehmen möchten.

Im Mittelpunkt des zweitägigen Seminars stehen zwei zentrale Themen: eine Einführung in die Ratsarbeit sowie die gelungene Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern. Ziel ist es, den Teilnehmenden das nötige Rüstzeug für die vielfältigen Aufgaben in der Kommunalpolitik mitzugeben.

Neben theoretischen Grundlagen werden in praktischen Einheiten auch Gesprächssituationen geübt und der Umgang mit Bürgeranfragen trainiert. So sollen die Teilnehmenden befähigt werden, sicher und wirkungsvoll in der Kommunalpolitik zu agieren.

Interessierte können sich bei der CDU-Kreisgeschäftsstelle unter der Telefonnummer 0271-23067-0 näher informieren und anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Mit dem Seminar „Fit fürs Mandat“ setzt die KPV ein wichtiges Zeichen für politische Bildung und stärkt das kommunale Ehrenamt in der Region.

