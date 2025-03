SPD-Stadtverband Siegen nominiert Tristan Vitt als Bürgermeisterkandidaten

(wS/spd) Siegen 26.03.2025 | Der Vorstand des SPD-Stadtverbands Siegen hat einstimmig den 27-jährigen Tristan Vitt als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im September 2025 nominiert. Die Entscheidung fiel in einer Sitzung des Vorstands, die am 25.03.2025 stattfand.

„Mit Tristan Vitt haben wir einen engagierten und kompetenten Kandidaten, der sich bereits in verschiedenen Ämtern und durch sein gesellschaftliches Engagement bewährt hat“, so Adhemar Molzberger, Vorsitzender des SPD-Stadtverbands Siegen. „Er bringt frische Ideen und eine klare Vision für die Zukunft unserer Stadt mit.“

Dr. Rebecca Weber, stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbands, ergänzte: „Tristan ist ein leidenschaftlicher Politiker und ein Mensch, der die Belange der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt. Mit seinen Erfahrungen als Jurist und fachlichen Ausgewiesenheit als Promovend im europäischen Arbeits- und Gesellschaftsrecht verfügt er über die nötigen Qualifikationen, um die Herausforderungen unserer Stadt anzugehen.“

Heiko Thimm, ebenfalls stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender, betonte: „Die Nominierung von Tristan Vitt ist ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt, die Entschlossenheit und Zukunftsfähigkeit unserer Partei. Wir stehen geschlossen hinter ihm und werden alles daransetzen, dass Tristan Vitt der nächste Bürgermeister der Stadt Siegen sein wird.“ Tristan Vitt selbst äußerte sich zu seiner Nominierung: „Ich fühle mich geehrt und bin dankbar für das Vertrauen, das mir der Vorstand entgegenbringt. Ich möchte gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern an einer positiven Zukunft für Siegen arbeiten. Die Stadt muss zu einem noch lebenswerteren Ort werden, zugleich müssen bestehende Probleme sowie der in Teilen bestehende Stillstand in unserer Stadt beseitigt werden. Aufgrund meiner Erfahrungen als Mitglied in verschiedenen Gremien der SPD in Siegen, Bayreuth und Münster und meines Engagements in verschiedenen sozialen Projekten ist mir bewusst, wie wichtig die Stimme der Bürgerinnen und Bürger für die politische Arbeit in unserer Stadt ist und dass diese

entsprechend eingebracht werden muss.“ Bereits in der Sitzung formulierte Tristan Vitt Ideen und Visionen zu vielen Bereichen der Kommunalpolitik, etwa in den Bereichen Wohnen, Wirtschaftsförderung, Infrastruktur, Schule und Bildung sowie zu Fragen der Sicherheit in unserer Stadt.

Die Vertreterversammlung der SPD-Siegen, auf der Tristan Vitt offiziell gewählt werden soll, findet Anfang Juni statt.

Tristan Vitt

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!