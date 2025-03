Mitglieder geehrt und Satzung modernisiert – SV Gosenbach setzt auf Zukunftsfähigkeit

(wS/sv) Siegen / Gosenbach 20.03.2025 | Am vergangenen Freitag fand die Jahreshauptversammlung des SV Gosenbach 1963 e.V. im Bürgerhaus Gosenbach statt. Über 60 Mitglieder folgten der Einladung des Vereins und nahmen an der gut besuchten Versammlung teil.

Im Rahmen der Versammlung wurde unter anderem ein wichtiger Antrag des Gesamtvorstands auf Satzungsänderung diskutiert und einstimmig angenommen. Der Antrag sah eine Anpassung der Satzung vor, um einen zukunfts- und leistungsfähigen Vorstand zu etablieren. Diese Entscheidung soll den Verein stärken und für kommende Herausforderungen besser aufstellen.

Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung von langjährigen Mitgliedern:

25 Jahre Mitglied

Julian Stähler

Klaus Volker Walter

Thomas Schmidt

Dominik Stockmann

Marvin Weber

40 Jahre Mitglied

Stefan Bäumer

60 Jahre Mitglied

Richard Keßler

Horst Schäfer

Während seines Berichts zum Gesamtvorstand gab Andre Grimm (1.Vorsitzender) bekannt, dass er zum Ende der Wahlperiode 2024 – 2026 aus dem aktiven Vorstand ausscheiden wird. Grimm, der den Verein in den vergangenen Jahren erfolgreich geführt hat, bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Berichte der Bereichsleiter:

• Kim Schürbusch – Fußballabteilung:

Kim Schürbusch, der Ende 2024 das Amt des Abteilungsleiter Fußball übernommen hat, berichtete aus der Fußballabteilung.

• Jens Wunderlich – Jugendfußball: Jens Wunderlich, der für die Jugendfußballabteilung zuständig ist, gab einen Bericht zur Entwicklung der Jugendmannschaften bekannt. Zudem über die aktuelle Entwicklung der Trainerausbildungen und der Schiedsrichter. Höhepunkte 2024 waren der 10. Besuch der Fußballschule des VFL Bochum auf der Gosenbacher Alm und das langjährige Luca Debus Gedächtnisturnier an Pfingsten.

• Andre Grimm – Tennisabteilung:

Da derzeit kein Abteilungsleiter für die Tennisabteilung gefunden werden konnte, übernahm der Gesamtvorstand die Aufgaben und damit auch diesen Bericht. Höhepunkt 2024 die 4. Meisterschaft der Damen in Folge sowie der Aufstieg der Herren 50 in die Bezirksliga in der Hallensaison.

• Philipp Dücker – Baumaßnahmen und Vereinsentwicklung: Philipp Dücker berichtete von den laufenden und umgesetzten Baumaßnahmen auf dem Vereinsgelände. Erfolgreich umgesetzt wurde 2024 die Errichtung der Doppelgarage für den Traktor, die Erneuerung des Zauns und die neue Verkaufshütte inkl. Terrasse.

• Matthias Fries – Finanzbericht und Mitgliederstatistik: Matthias Fries stellte die Zahlen für das Jahr 2024 vor. Zudem berichtet Fries, dass der Verein mit einer Mitgliederzahl von derzeit 387 Mitgliedern seit Jahren stabil bleibt. Er rief die Mitglieder dazu auf, den Verein weiterhin tatkräftig zu unterstützen, um auch in den kommenden Jahren eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen.