Sieger-Projekte beim Jahresempfang ausgezeichnet – Heimat-Preis 2024 verliehen

(wS/bu) Burbach 20.03.2025 | Wie das Ehrenamt erfolgreich gestalten und das Gemeindeleben prägen kann, erfuhren die Gäste des Jahresempfangs der Gemeinde Burbach, in dessen Rahmen die Verleihung des Heimat-Preises 2024 vorgenommen wurde. Die Sieger waren bereits im Dezember 2024 bekanntgegeben worden, nun folgte die öffentliche Würdigung vor angemessener Kulisse.

In Wahlbach arbeitet der Trägerverein Höebs Haus seit Jahren daran, das über 200 Jahre alte Bauernhaus von Käthe Diehl zu einem Ort der Begegnung und der gemeinsamen, Generationen übergreifenden Aktivitäten zu machen. Es entstand eine Kooperation in Form einer Schüler-AG mit der Gemeinschaftlichen Sekundarschule, wodurch Höebs Haus zum außerschulischen Lernort wird.

Im vergangenen Jahr stand besonders die Bewirtschaftung des Gemüsegartens im Fokus, der wieder hergerichtet wurde und künftig bestellt werden soll. Für Höebs Haus gab es den 3. Platz und 1.000 Euro.

Der Heimatverein Lützeln hat im Jubiläumsjahr seines Dorfes (675 Jahre) den zentralen Platz neugestaltet. So ist ein Steinwurf vom wahrscheinlich ältesten noch erhaltenen Backes im Kreisgebiet ein Ort zum Verweilen und für den Gemeinsinn geschaffen worden. Der Lohn: Platz 2 (1.500 Euro). Sieger des Heimat-Preises 2024 wurde der Heimatverein Würgendorf, der für die Renaturierung des Erlenweihers und der Gestaltung der Uferbereiche einen Großteil der Dorfgemeinschaft aktivieren und zum Mitmachen motivieren konnte. Die Vorfreude auf den Frühling, wenn der neueingesäte Rasen sprießt und auch die anderen Pflanzen blühen und wachsen, ist groß. Für dieses Projekt wurde dem Heimatverein die Siegerprämie i.H.v. 2.500 Euro zugesprochen.

Der Trägerverein Höebs Haus, der Heimatverein Lützeln und der Heimatverein Würgendorf sind die Preisträger des Heimat-Preises 2024. Foto: Gemeinde Burbach