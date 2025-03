Für besondere Verdienste um das Gemeinwohl – Fünf Ehrenmedaillen in Silber verliehen

(wS/bu) Burbach 20.03.2025 | Es gibt sie noch in Burbachs Dörfern. Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich für ihre Mitmenschen und Ortschaften engagieren. Und das seit Jahrzehnten. In seiner letzten Sitzung 2024 beschloss der Rat, fünf Bürgerinnen und Bürger für ihre Verdienste um das Gemeinwohl in Burbach mit der Ehrenmedaille in Silber der Gemeinde auszuzeichnen. Die Ehrung wurde nun im Rahmen des Jahresempfangs vorgenommen.

Renate Feldmann ist seit 1984 Mitglied im TV Würgendorf, seit 1987 als Übungsleiterin in verschiedenen Gruppen aktiv. Sie baute die Herzsportgruppe auf und organisierte zahlreiche Tagesausflüge und Fahrten. 2013 übernahm sie das Amt der ersten Vorsitzenden, das sie bis heute innehat. Auch im Turnbezirk Siegerland Süd übernimmt sie seit zwei Jahrzehnten Verantwortung, zuletzt als zweite Vorsitzende. Abseits des Sports ist sie ebenfalls aktiv: Seit 13 Jahren arbeitet sie in der ökumenischen ambulanten Hospizhilfe mit.

Dorothee Klein war seit 2008 dreimal Jugendpresbyterin und von 2017 bis 2024 zweite stellv. Vorsitzende des Presbyteriums der ev. Kircheingemeinde. 2016 wurde sie Mitglied des Vorstandes des Vereins Helfende Hände, zunächst als Beisitzerin, seit 2017 als zweite Vorsitzende. Sie organisierte maßgeblich den Umzug in die aktuellen Geschäftsräume, springt als Bürokraft ein, führt die Geburtstagskorrespondenz, plant und organisiert Veranstaltungen mit. Das Fahrerteam des Bürgerbusses verstärkt sie seit 2007, seit 2022 ist sie auch hier im Vorstand als Beisitzerin aktiv. Des Weiteren spielt Dorothee Klein seit 50 Jahren im CVJM-Posaunenchor, wo sie seit Jahren die Ständchen organisiert. Und schließlich bringt sie sich bei diversen Veranstaltungen des Heimatvereins Alte Vogtei Burbach mit ein, maßgeblich beim Backen der Deggelsbläddze beim Vogteifest.

Gerhard Jentsch ist nicht nur seit seiner Jugend begeisterter Feuerwehrmann und fährt seit 2007 den Bürgerbus, das Herz des 76-Jährigen schlägt vor allem für den Motorsport. Dem AMC Burbach trat er 1972 bei, wo er seit 1990 ca. 10 Jahre lang verschiedene Vorstandsämter der Jugendgruppe bekleidete. 2000 bis 2008 war er 2. Vorsitzender im Hauptclub, von 2008 bis 2014 führte er den Vorstand als 1. Vorsitzender. Er ist Mitbegründer der Siegerland Classic, die er 12 Jahre lang als Fahrtleiter maßgeblich prägte. 2023 erhielt er die „Ehrennadel in Silber mit Goldenem Kranz“ durch den ADAC Westfalen.

Fragt man in Lützeln nach der „guten Seele“ des Dorfes, so fällt sein Name: Winfried Benner. Er kümmert sich darum, dass alles um und im Ort ordentlich und sauber erscheint. Er sorgt regelmäßig dafür, dass alle Sitzbänke in gepflegtem Zustand sind und nicht durch Wildwuchs zuwachsen. Er war Initiator einer Sitzgruppe aus Basalt auf dem Dorfplatz, nachdem die Sitzgruppe aus Holz verrottet war. Die Außenanlagen der FEG sowie den Wanderweg durch das ehemalige Waldgebiet „Rausche“ hält er ebenfalls in Schuss. Für die Tafel Burbach, Zweigstelle Hickengrund, fährt er die Supermärkte der Umgebung ab, um wöchentlich die Regale für die Essensausgabe zu füllen.

Alfred „Fred“ Hermann Becker hat vor fast 25 Jahren die Brot-Back-Aktion gestartet, bei der er allein zweimal im Jahr Brot backt und den Gewinn an Vereine oder Projekte in Würgendorf spendet; etwa für die Renovierung und Erhaltung der Wehrkirche, für die Renovierung und Erhaltung/Reparatur des Heimathauses „Kuhrts-Haus“, für das Vereinsheim des Tennisvereins oder für die Anschaffung von Spielgeräten für den Mehrgenerationen-Sportplatz. Rund 45.000 Euro hat er bis heute für sein

Dorf erwirtschaftet und gespendet. Darüber hinaus arbeitete er über 20 Jahren im Vorstand des Heimatvereins mit. In die Renovierung der Wehrkirche investierte er 2004 bis 2007 ca. 500 Arbeitsstunden, in die Renovierung von Kuhrts Haus 300 Stunden (2008 bis 2011). Er war außerdem die treibende Kraft hinter der Erstellung des Heimatmuseums in Kuhrts Haus.

Bürgermeister Christoph Ewers verlieh Fred Hermann Becker, Renate Feldmann, Winfried Benner, Gerhard Jentsch und Dorothee Klein (v.l.n.r.) die Ehrenmedaille in Silber. Foto: Gemeinde Burbach