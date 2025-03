(wS/Red) Ferndorf 21.03.2025 | Abstiegskampf mit Hochspannung: Ferndorf gegen Hamm – Wer hält dem Druck stand?

Samstag 22.05, Mittwoch 26.05 und Sonntag 30.05. Das sind nicht irgendwelche wahllos notierten Kalendertage, das sind die nächsten Spieltage für den TuS Ferndorf und alles schön im 4-Tage-Takt. Fußballer nennen so etwas „ENGLISCHE WOCHE“, Handballer machen da aber auch Gebrauch von. Der Begriff stammt aus England, wobei die es eigentlich „Three-Game Week“ nennen.

Wie auch immer man es nennt, das macht es für den TuS Ferndorf dadurch nicht einfacher. Erst spielen sie zu Hause gegen den ASV Hamm, dann auswärts beim TV-Hüttenberg und zuletzt zu Hause gegen den HC-Elbflorenz. Alles Kracher, alle schwer, alle mit Endspielcharakter.

Und die Jungs brauchen uns – SIE, DICH, MICH, ALLE! Es kommt eine brandheiße Phase, die vieles vorentscheiden kann. Da wird jede Klatsche, jede Tröte, jede Stimme und jede klatschende Hand gebraucht!

Unser „neuer“ sportlicher Leiter, Micha Lerscht, wird dieses Spiel aus zweierlei Perspektiven betrachten. Er hat jahrelang die Farben des TuS getragen und war zudem vier Jahre lang Trainer des ASV Hamm, mit dem er den Aufstieg in die Beletage des Handballs schaffte.

Er wird in der Halle sein und beobachten, was die Jungs aus dem Lipperland mit dem harzigen Spielgerät anstellen. Sollte der TuS als Sieger von der Platte gehen, verbessert sich die Tabellenposition – der ASV würde überholt, vielleicht sogar mehr. Doch auch der ASV könnte je nach Verlauf der anderen Spiele seinen Platz behaupten oder weiter aufsteigen.

Showdown in der 2. Handball-Bundesliga: TuS Ferndorf vs. ASV Hamm – Ein Duell auf Messers Schneide

Wenn es in dieser Saison ein Synonym für Spannung gibt, dann ist es die 2. Handball-Bundesliga. Die Tabelle ist so eng, dass jeder Punkt über Klassenerhalt oder Abstiegsangst entscheiden kann. Besonders für den TuS Ferndorf und den ASV Hamm ist jedes Spiel inzwischen ein Endspiel.

Ein Blick auf die Tabelle – Spannung pur!

Aktuell steht der TuS Ferndorf auf Platz 12 mit 20:24 Punkten und einem Torverhältnis von 618:631 (-13). Direkt davor, auf Platz 11, rangiert der ASV Hamm – ebenfalls mit 20:24 Punkten, aber mit einem minimal besseren Torverhältnis von 661:667 (-6).

Noch dramatischer wird es beim Blick nach unten: Lübeck hält mit 17:27 Punkten den ersten Abstiegsplatz. Nur drei Punkte trennen Ferndorf vom Abgrund – jeder Fehltritt könnte verheerend sein.

Die Formkurven – Wer wankt mehr?

Die letzten Wochen waren für beide Teams ein Auf und Ab.

🔴 TuS Ferndorf: Niederlage – Sieg – Niederlage – Sieg – Niederlage – Niederlage – Niederlage. Eine Serie, die zeigt, wie unbeständig die Mannschaft auftritt.

🔵 ASV Hamm: In den letzten neun Spielen gab es ein Unentschieden, davor zwei Siege, aber auch eine Serie von sechs Niederlagen in Folge. Ein Team, das nach Stabilität sucht und sich diese möglicherweise gegen Ferndorf holen will.

Die Heim- und Auswärtsstärke – oder besser gesagt: Schwäche?

Ferndorf hat in eigener Halle eine solide Bilanz von 6 Siegen und 4 Niederlagen und steht in der Heimtabelle auf Platz 13 (12:8 Punkte). Auswärts hingegen sieht es düster aus: 3 Siege, 7 Niederlagen, 2 Unentschieden und Platz 11 in der Auswärtstabelle (8:16 Punkte).

Hamm ist ebenfalls keine Auswärtsmacht, aber ihre Offensivstärke ist nicht zu unterschätzen: 661 Tore – im Vergleich zu Ferndorfs 618.

Der Hinspiel-Thriller – Entscheidung in letzter Sekunde

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams war nichts für schwache Nerven: 33:34 aus Sicht des ASV Hamm. Ein denkbar knapper Sieg für Ferndorf – doch reicht das, um mit breiter Brust ins Rückspiel zu gehen?

Das große Ganze – Der Abstiegskampf spitzt sich zu

Die untere Tabellenhälfte ist ein Pulverfass. Niemand hätte gedacht, dass Teams wie Lübeck, Dormagen, Hagen, Essen oder Lübbecke am Tabellenende stehen würden. Doch einige dieser Mannschaften haben sich gefangen und liefern plötzlich unerwartete Ergebnisse – Ergebnisse, die Ferndorf das Leben schwer machen.

Es ist eng, es ist dramatisch, und es gibt keinen Raum für Fehler. Jedes Spiel ist ein Endspiel und Ferndorf muss liefern.

Und alle stehen hinter dem TuS, die Brigade C, eine vierstellige Zahl frenetischer Stählerwiese-Fans, die zusammen mit dem lautstarken Trommlerchor der Ferndorfer Füchse den Dezibelpegel in gigantische Höhen schnellen lassen.

🔥 Denn: DAS IST FERNDORF-DAS BIST DU 🔥

Unser was sagt unser Mann mit dem „Ferndorfer Stallgeruch“ dazu, was sagt Ceven Klatt:

Wir haben gerade ein Spielpause gehabt, aber keine Trainingspause, wir haben durchtrainiert und versucht, diese Zeit gut zu nutzen. Uns erwartet mit Hamm eine Mannschaft, die über die Saison gesehen, die Mannschaft ist, die am meisten mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte. Für uns sind „leider“ mehr oder weniger alle Spieler wieder dabei. Hamm hat einfach eine unglaubliche Breite und ganz viel Qualität, das sieht man auch in den letzten Spielen mit einem Sieg gegen Balingen, den Sieg in Dessau und dem Unentschieden gegen die Eulen Ludwigshafen. Da hat sich Hamm wieder so ein bisschen nach oben gekämpft und ich erwarte eine ganz schwierige Aufgabe für uns. Wir konnten das Hinspiel in Hamm mit 1 Tor gewinnen und das war für uns sicher ein Highlight in der Hinrunde. Diese Qualität, die jetzt auf uns zukommt und auch die wiedergewonnene Abwehrstärke macht uns schon Kopfzerbrechen und da haben wir auch ordentlich Respekt vor. Bornemann, der zuletzt pausieren musste ist jetzt auch wieder zurück und bringt zusätzliche Power mit.

Zum Kader:

Wir müssen sehen, wer uns überhaupt zur Verfügung steht. Wir wollten die Pause schon nutzen, um ein paar Wehwehchen auszuräumen, aber leider ist es so, dass eine Krankheitswelle durch die Mannschaft geht. Letzte Woche hatte es Josip Eres und Janko Kevic erwischt, die jetzt aber wieder trainieren, dafür fehlten diese Woche Jonas Wilde, Marvin Mundus und Hampus Dahlgren im Training. Zudem wird voraussichtlich Malte Nolting ausfallen, wir haben da schon ein paar personelle Baustellen. Nichtdestotrotz haben wir uns einige Dinge und Lösungen überlegt und wollen natürlich über unsere Abwehr maximal gut ins Spiel kommen, was Emotionen, Bereitschaft und Einstellung betrifft. So wollen wir, wie in der 2. HZ in Nettelstedt über die Abwehr zu Tempotoren kommen. Ich glaube nämlich, dass es im gebundenen Spiel für uns schwer werden wird, und so müssen wir schauen, dass wir das ein oder andere Tor aus dem Tempo heraus machen. Daniel Hideg ist wieder eine Woche weiter, das tut uns gut, Janko hat die Pause gut getan, er wirkt frischer und da erhoffe ich mir den ein oder anderen Impuls und ich hoffe, dass unser Kreisspiel wieder besser funktioniert als das im letzten Spiel der Fall war.

Weiterhin fehlen wird auch weiterhin Paul Schikora und ich gehe nicht davon aus, dass er im März oder April wieder spielen wird. Hendrik Stock konnte jetzt auch nicht trainieren, er wird aber auf der Bank sitzen und wir werden sehen, ob er spielen kann. Ich hoffe für alle, dass es sehr schnell zurück auf die Platte geht. Es ist nun mal so, wenn du eine Woche flach liegst, Fieber und Halsschmerzen hattest, braucht der Körper ein bisschen, um da wieder reinzukommen.

Zu der nun folgenden „Englischen Woche“ und den Ergebnissen sagte Ceven: Ich „hoffe“ mal auf 6 Punkte, realistisch betrachtet wären wir aber sehr zufrieden, wenn wir 4 Punkten holen könnten.

Bericht/Bild/Grafik: Peter Trojak