Anmeldeverfahren 2025/26: Weiterführende Schulen in Siegen melden erste Zahlen

(wS/si) Siegen 02.04.2025 | Am Donnerstag, 20. März 2025, endete das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen des gegliederten Schulsystems in Trägerschaft der Stadt Siegen. Mit den Schulleitungen hat die Schulverwaltung die vorliegenden Zahlen ausgewertet.

In Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg als Schulaufsicht wurde das Anmeldeverfahren der Achenbacher Schule und der Realschule Auf der Morgenröthe bereits am 12. März geschlossen. Aufgrund der geringen Anmeldezahlen konnten erneut keine Eingangsklassen innerhalb der Bandbreiten gebildet werden. Die an diesen Schulen angemeldeten Kinder – Achenbacher Schule (2) und Realschule Auf der Morgenröthe (7 Anspruchsberechtigte) – konnten sich damit noch im Anmeldezeitraum neu orientieren.

Am Gymnasium Am Löhrtor lagen zum Ende des Anmeldeverfahrens 105 Anmeldungen vor, so dass hier auf Basis der festgelegten Dreizügigkeit zwölf Ablehnungen erfolgen mussten. Am Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium können unter Berücksichtigung der Kinder im Gemeinsamen Lernen 116 Kinder aufgenommen werden. Es müssen 14 Abweisungen von Kindern aus Nachbarkommunen erfolgen, in denen ein eigenes Gymnasium vorgehalten wird.

Das Gymnasium Auf der Morgenröthe ist ebenfalls dreizügig festgelegt, so dass hier maximal 93 Kinder aufgenommen werden können. Bei 75 anspruchsberechtigten Kindern aus Siegen kann somit ein Teil der Kinder aus Rheinland-Pfalz aufgenommen werden. An der Realschule Am Oberen Schloss liegen 40 – inklusive zwei aus Rheinland-Pfalz – Anmeldungen vor. Die Aufnahmebescheide wurden herausgegeben.

Das vorgezogene Anmeldeverfahren der Gesamtschulen war bereits abgeschlossen. An den Siegener Gesamtschulen stehen insgesamt 522 Schulplätze zur Verfügung. Die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule (145), die Gesamtschule Am Rosterberg (116) und die Gesamtschule Auf dem Schießberg (112) haben ihre Aufnahmeentscheidungen bereits getroffen.

Die Gesamtschule Eiserfeld hat bisher 134 Kinder aufgenommen und kann unter Berücksichtigung noch ausstehender Anmeldungen von Kindern im Gemeinsamen Lernen die verbleibenden Plätze innerhalb der Aufnahmekapazität von 145 an voraussichtlich fünf (Geschwister-)Kinder aus Rheinland-Pfalz vergeben.