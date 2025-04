MFS Solutions setzt auf psychische Gesundheit – Freudenbergs Bürgermeisterin zeigt Interesse

(wS/fr) Freudenberg 02.04.2025 | Hoher Zeitdruck, Leistungsdruck, zu viele eintönige Aufgaben – unterschiedliche Arbeitsbedingungen können ebenso zu psychischen Problemen der Beschäftigten führen wie Herausforderungen im privaten Umfeld. Und die Zahl nimmt immens zu. Laut Bundesgesundheitsministerium sind psychische Erkrankungen immer häufiger der Grund für Fehlzeiten und den frühzeitigen Einstieg in das Rentenalter. Rund 15 Prozent aller Fehltage gehen auf Erkrankungen der Psyche zurück. Lösungen bietet das neu gegründete Freudenberger Unternehmen MFS Solutions Mental Focus System an. Bürgermeisterin Nicole Reschke und Ortsvorsteherin Annette Bäumer haben sich mit den Verantwortlichen am Firmensitz in Dirlenbach getroffen.

„Es fehlen Unterstützungsangebote. Immer mehr Mitarbeitende erkennen die Bedeutung einer psychologischen Unterstützung und sind bereit, diese auch anzunehmen“, berichtet Gründer Florian Jung und fügt an: „Gleichzeitig haben Firmeninhaber und Geschäftsführungen großes Interesse, ihren Mitarbeitenden zu helfen, wissen aber häufig nicht wie.“ Insbesondere mangele es an psychologischen Psychotherapeuten und so bieten der Heilpraktiker für Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie und sein Team Vorträge, Seminare, Coaching und individuelle Therapie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Unternehmen an. Florian Jung ist dankbar, dass das Traditionsunternehmen Uebach Maschinenbau Räumlichkeiten für seine Neugründung zur Verfügung gestellt hat. MFS Solutions nimmt die Termine aber auch vor Ort in den Firmen wahr, ganz nach individueller Absprache.

„Die Förderung der psychischen Gesundheit gewinnt immer mehr an Bedeutung. Für Freudenberg und die Region ist dieses neue Angebot ein absoluter Gewinn. Ich wünsche MFS Solutions einen guten Start“, sagt Bürgermeisterin Nicole Reschke.

Bürgermeisterin Nicole Reschke (hintere Reihe) zu Gast bei der Firma MFS Solutions mit Gründer Florian Jung (1.v.r.) und Team

