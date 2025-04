Bauarbeiten am Rad- und Fußweg in Hilchenbach-Allenbach

(wS/hi) Hilchenbach 17.04.2025 | Nach Ostern geht’s rund. Am Dienstag, 22. April, startet die Erneuerung des 300 Meter langen Rad- und Fußweges, der zwischen der Grunder Straße und dem Hof-Stöcken-Weg in Hilchenbach-Allenbach verläuft. Die Strecke bekommt nicht nur eine neue Asphaltdecke, sondern auch eine moderne LED-Beleuchtung. Damit können Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sowie Spaziergängerinnen und Spaziergänger dort künftig bei jeder Tageszeit sicher und angenehm fahren und laufen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich etwa anderthalb Monate. Während der Maßnahme ist der Weg für alle Nutzenden gesperrt. Eine kurze Ausweichroute, nur knapp 100 Meter oberhalb der gesperrten Strecke, ist aber problemlos möglich:

über die „Grunder Straße“ direkt in die Straße „Hof-Stöcken-Weg“ – oder natürlich auch andersherum.

Die Stadt Hilchenbach bittet um Verständnis für diese Maßnahme.