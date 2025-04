Feuerwehr und DRK im Einsatz – Vollsperrung nach Verkehrsunfall in Berghausen

(wS/red) Bad Berleburg 08.04.2025 | Wahrscheinlich hat die tiefstehende Sonne am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der Berghäuser Straße geführt. Ein Fahrzeugführer und seine Freundin mussten mit zwei Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Geländewagen war kurz nach sieben Uhr am Gehweg und halb auf der Straße in Fahrtrichtung Raumland abgestellt. Der Fahrer des Wagens befand sich zum Unfallzeitpunkt in einer nahegelegenen Bäckerei.

Aus Richtung Aue näherte sich ein junger Mann mit seinem Opel Corsa, in dem auch seine Freundin mitfuhr. Offenbar übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne den geparkten Wagen und fuhr nahezu ungebremst auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug mehrere Meter nach vorn geschoben und touchierte dabei ein weiteres Auto, das auf einem Parkplatz abgestellt war. Dieses wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingekeilt.

Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin im Corsa wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei blieb es bei der Beifahrerin glücklicherweise bei leichten, beim Fahrer sogar nur bei minimalen Verletzungen. In dem geparkten Pkw befand sich zum Zeitpunkt des Aufpralls niemand.

Neben zwei Rettungswagen der DRK-Rettungswache Bad Berleburg waren auch die Feuerwehren aus Berghausen und Raumland im Einsatz. Sie stellten den Brandschutz sicher, räumten Trümmerteile von der Fahrbahn und bereiteten die Fahrzeuge für den Abschleppdienst vor. Die Berghäuser Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt.

