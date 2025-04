Frühere Schließung der Kita Mühlbergsiedlung sorgt für Unmut – Eltern planen Demonstration

(wS/red) Kreuztal – Buschhütten 26.04.2025 | Die geplante Schließung der evangelischen Kindertagesstätte Mühlbergsiedlung in Buschhütten hat bei Eltern und Erzieherinnen für große Bestürzung gesorgt. Noch im Februar wurde seitens der Kirchenleitung kommuniziert, dass keine Kita geschlossen werden müsse, sondern lediglich ein Trägerwechsel bevorstehe. Nun jedoch steht fest: Die Kita Mühlbergsiedlung wird bereits zum 31. Juli 2025 – ein Jahr früher als ursprünglich angekündigt – geschlossen. Diese Nachricht wurde den betroffenen Familien und Mitarbeitenden am 8. April 2025 auf einem Elternabend im Gemeindezentrum Fellinghausen mitgeteilt.

Laut Herrn Pohlmann vom Jugendamt Siegen-Wittgenstein, müssen sich die Eltern innerhalb von nur drei Wochen, bis Ende April, für eine alternative Betreuungseinrichtung entscheiden. Zwar habe die AWO-Kita „Zum Hofgut“ Kapazitäten für alle Kinder der Kita Mühlbergsiedlung, dennoch fühlen sich viele Eltern durch die kurzfristige Entscheidung und fehlende Transparenz überrumpelt.

Die Eltern kritisieren insbesondere die mangelnde Kommunikation seitens des Kirchenkreises. In einem offenen Schreiben werfen sie der Kirchenleitung und dem Jugendamt vor, die Schließung gezielt vorbereitet und Alternativen nicht ausreichend geprüft zu haben. Die Kita sei stets voll ausgelastet gewesen, mit Wartelisten und einer stabilen pädagogischen Arbeit. Viele Eltern fühlen sich getäuscht und beklagen den Verlust eines vertrauten, liebevollen Umfelds für ihre Kinder.

Demonstration geplant

Als Reaktion auf die Schließungspläne organisieren die Eltern eine Demonstration. Diese findet am Sonntag um 11 Uhr bei der Eröffnung des neuen Dorfplatzes in Buschhütten statt. Treffpunkt ist um 10:35 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in Buschhütten, von wo aus die Teilnehmer gemeinsam zum Festplatz gehen werden. Ziel der Demonstration ist es, auf die Bedeutung der Kita für die Kinder und Familien aufmerksam zu machen und gegen den ihrer Ansicht nach herzlosen Umgang der Verantwortlichen zu protestieren.

Die Eltern fordern eine ehrliche und transparente Kommunikation sowie den Erhalt der Kita. Sie kritisieren, dass ihnen wiederholt falsche Versprechungen gemacht worden seien und fordern eine lückenlose Aufklärung über die Entscheidungsprozesse sowie die Möglichkeit, Alternativen gemeinsam zu erarbeiten.

Die Verantwortlichen wurden aufgefordert, bis zum 9. Mai 2025 Stellung zu beziehen. Sollte dies nicht geschehen, wollen die Eltern ihren Protest weiter intensivieren.

„Ein Herz zerreißt – Unsere Kinder verlieren ihr zweites Zuhause. Ohne Vorwarnung, ohne Rücksicht. 29 kleine Seelen – plötzlich ohne Halt, ohne ihre vertraute Welt.“

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!