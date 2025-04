Sonderparkplatz für das Konzert von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys in der Siegerlandhalle am 05. April 2025

(wS/sh) Siegen 01.04.2025 | Am Samstag, dem 5. April 2025, gastieren „Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys“ in der Siegerlandhalle – ein musikalisches Highlight, das rund 3.500 Fans in die Halle locken dürfte. Aufgrund der großen Besucherzahl wird mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rund um das Veranstaltungsgelände gerechnet.

Um die Parksituation zu entzerren, richtet die Siegerlandhalle einen zusätzlichen Sonderparkplatz auf dem ehemaligen Flender-Gelände an der Eiserfelder Straße ein. Der Parkplatz öffnet ab 17:00 Uhr und bietet rund 500 Stellplätze. Von dort aus ist die Siegerlandhalle in etwa 15 Minuten zu Fuß erreichbar.

Die Parkgebühren betragen auf dem Sonderparkplatz 4,00 Euro. Wer direkt an der Halle parken möchte, muss mit 6,00 Euro rechnen. Zudem steht das Parkhaus Löhrtor zur Verfügung, das ebenfalls in rund 15 Gehminuten zu erreichen ist.

Die Hallenverwaltung rät allen Konzertbesucherinnen und -besuchern, die ausgewiesenen Parkmöglichkeiten zu nutzen, um eine reibungslose An- und Abreise zu ermöglichen. Ein Übersichtsplan mit detaillierten Anfahrtshinweisen ist auf der Website der Siegerlandhalle unter www.siegerlandhalle-siegen.de sowie auf den offiziellen Facebook- und Instagram-Seiten abrufbar.

