Stadtmauer am Löhrtor: Erste Etappe des letzten Bauabschnitts erfolgreich abgeschlossen – Sanierung sichert weiteres Stück Siegener Geschichte für kommende Generationen

(wS/si) Siegen 24.04.2025 | Im Bereich Löhrtor/Flurenwende: Nächste Etappe der Stadtmauer-Sanierung geschafft

Ein weiteres Stück Siegener Geschichte ist für die Zukunft gesichert: Die Sanierung der historischen Stadtmauer im Bereich Löhrtor/Flurenwende ist abgeschlossen und damit das erste Teilstück des achten und letzten Bauabschnitts der Gesamtmaßnahme geschafft.

Bürgermeister Steffen Mues ist zufrieden mit den Arbeiten: „Die Sanierung ist zügig und in hoher Qualität umgesetzt worden. Es ist wichtig, dass wir unsere Stadtmauer Schritt für Schritt erhalten – sie ist ein sichtbares Stück Siegener Stadtgeschichte.“

Zuerst entfernten Fachleute die Fugen der Mauer und ersetzten beschädigte und verwitterte Steine. Auch Bewuchs, der sich über die Jahre in der Mauer festgesetzt hatte, wurde beseitigt. Im Anschluss wurde das Mauerwerk per Hand verfugt – eine Methode, die sich vor allem bei kleineren Flächen bewährt hat. Sie verursacht deutlich weniger Schmutz als das sonst übliche Trockenspritzverfahren. Zum Schluss reinigten die Fachleute die Maueroberfläche.

Die bearbeitete Stadtmauer hat zwei Teilbereiche: Beim „Restaurant Bar“ misst sie rund 26 Meter Länge mit einer Mauerfläche von etwa 100 Quadratmetern. Das gegenüberliegende Mauerstück am Rondell Ecke Löhrtor/Obergraben ist etwa acht Meter lang, die Fläche beträgt rund zwölf Quadratmeter.

Die Arbeiten an weiteren Teilen der Stadtmauer gehen bereits weiter: Seit Montag, 16. April, wird ein weiteres Teilstück in der Hermannstraße saniert. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Mitte Mai. Auch hier wird die Mauer nach dem gleichen Verfahren saniert. Die betroffene Mauerfläche umfasst rund 95 Quadratmeter bei einer Länge von etwa 20 Metern. Entlang der Mauer wurde ein Arbeitsbereich abgesperrt und im Bereich der Zaungasse eine kleine Baustellenfläche eingerichtet.

Am Mittwoch, 23. April, hat die Sanierung des Mauerstücks in der Siegbergstraße im Bereich des Parkhauses Hinterstraße mit der Einrichtung der Verkehrssicherung begonnen. Die Arbeiten werden in drei Teilabschnitten durchgeführt und voraussichtlich bis Mitte August abgeschlossen. Auch hier kommt das Verfahren mit Handverfugung zum Einsatz. Das Mauerstück hat eine Länge von rund 80 Metern und eine Fläche von etwa 820 Quadratmetern.

Der Verkehr kann während der Arbeiten weiterhin in beide Richtungen fließen, allerdings ist die Fahrbahn in diesem Bereich verengt. Um Schäden an Fahrzeugen zu vermeiden, werden im Laufe der Maßnahme einzelne Parkplätze gesperrt. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner wurden im Vorfeld über die Sanierung informiert.

(v.l) Bürgermeister Steffen Mues und Projektleiter Dennis Schuppener von der Straßen- und Verkehrsabteilung vor der neu sanierten Stadtmauer am Löhrtor.

Foto: Stadt Siegen

