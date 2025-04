Verein Inklusive Begegnungen e.V. zieht Bilanz

(wS/vib) Siegen 28.04.2025 | Der Verein zur Förderung der Inklusion, Inklusive Begegnungen e.V. wurde 2016 gegründet und hat aktuell 42 Mitglieder. Seit 2022 befindet sich Inklusive Begegnungen in der Schlachthausstraße 2 in der Siegener Hammerhütte.

Rückblick

Im vergangenen Jahr standen zahlreiche Aktivitäten im Mittelpunkt des Vereins.

Der wöchentliche Lauftreff für alle nahm an verschiedenen Laufveranstaltungen wie dem Siegerländer AOK-Firmenlauf, dem Siegener Women’s Run und Veranstaltungen des Ausdauer-Cups teil. Beim Lauftreff werden zudem Walkinggruppen angeboten. Erfolgreich war auch der Lichterlauf zur Unterstützung einer schnee- und eisfreien sieg-arena, den der Verein seit 2019 ausrichtet und an dem jährlich rund 300 bis 400 Läuferinnen und Läufer aus vielen Vereinen teilnehmen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Vereinsaktivitäten war die Unterstützung barrierefreier Sportveranstaltungen.

Dank finanzieller Förderung durch den Kreis Siegen-Wittgenstein konnte der Verein in den letzten Jahren mehrere Laufveranstaltungen in Zusammenarbeit mit anlauf und dem Projekt „Wir machen“ barrierefrei gestalten und so auch Menschen mit Behinderung eine aktive Teilnahme ermöglichen. Die 12 köpfige Band des Vereins „Die Includers“ trat auch im letzten Jahr bei einigen Events öffentlich auf, u.a. bei der 11. Ausgabe der Friesen-Rock-Nacht in der Friesenhalle.

Einen wichtigen Akzent zum Thema Inklusion setze der Verein mit dem Berliner Inklusionsaktivsten Raul Krauthausen. Die Veranstaltung im März war

mit rund 200 Zuschauern im Kulturhaus LYZ ausverkauft und sorgte für eine breite öffentliche Diskussion. In Zusammenarbeit mit anderen Initiativen und durch Engagement bei der Demo „Nie wieder ist jetzt“ zeigte der Verein, wie wichtig die Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft ist.

Darüber hinaus war der Verein mit seinen Mitgliedern auch in verschiedenen Initiativen und Projekten aktiv, darunter: Inklusionsbeirat der Stadt Siegen, Siegen „Barrierefrei“ & „Spaziergang“ „Gemeinsam statt Einsam“, Tag der Begegnung, Sporttag im Teamsportpark/Ausgabe von Laufkleidung, Theatergruppe Traumfänger, Projekt „Wir machen mit. Inklusion läuft“.

Wahlen

Die Jahreshauptversammlung brachte auch Veränderungen in der Vereinsführung. Martin Hoffmann wurde als neuer 1. Vorsitzender des Vereins gewählt. Der Verein bedankte sich herzlich bei Renate Hoffmann für ihre jahrelange Arbeit als 1. Vorsitzende. Als Stellvertreterin bleibt Maria Manderbach im Amt, und Horst Schlund wird weiterhin als Kassenwart tätig sein. Ulla Baum bleibt Kassenprüferin des Vereins.

Finanzen

Die finanzielle Lage des Vereins bleibt auch 2024 stabil. Der Verein konnte zahlreiche Spenden von Institutionen, Unternehmen und Privatpersonen erhalten, die es ermöglichen, die vielfältigen sozialen Projekte und Initiativen fortzuführen.

Ausblick

Im Hinblick auf die Zukunft wurde das Thema der Vereinsräumlichkeiten in der Schlachthausstraße angesprochen. Neben einem Multifunktionsraum gibt es einen Laden für die Ausgabe von Sportkleidung für Menschen mit Bedarf.

Genutzt werden die Räumlichkeiten auch von befreundeten Gruppen und Initiativen, u.a. fanden im letzten Jahr regelmäßig 57wasser – Basteltage für Kinder statt. Da noch Kapazitäten in der Schlachthausstraße offen sind, sollen in den nächsten Wochen interessierten Vereine und Initiativen verstärkt die Räumlichkeiten zur gemeinsamen Nutzung angeboten werden.

Der Verein Inklusive Begegnungen blickt optimistisch in die Zukunft, möchte weiterhin Initiativen und Projekte unterstützen, sich in der Öffentlichkeit für die Teilhabe von Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen engagieren und freut sich darauf, auch 2025 Menschen für das Thema Inklusion zu begeistern.

Foto: Verein Inklusive Begegnungen e.V.

.

