1. BC Strikers Siegen e.V. : Vereinsmeisterschaft/Deutsche Meisterschaften B-Jugend 2025

Das Finale war sehr spannend. In einem sogenannten „Stepladder“ trat in einem K.O.- System der nach den Vorrunden Fünftplatzierte gegen den Viertplatzierten und dessen Gewinner gegen den Drittplatzierten an. So trafen im finalen Spiel Thomas Voigt und Volker Bruch aufeinander. In einem spannenden Match setzte sich am Ende jedoch der nach der Vorrunde auf der vierten Stelle platzierte Volker Bruch durch. Bei den Jugendlichen spielten Milena Schindler und Lorena Serrano Toscano im Finale, wo sich Milena Schindler durchsetze und bei den Jugendlichen Platz 1 holte. Somit konnte Milena an die guten Leistungen der Deutschen Meisterschaften 2025 der B Jugend in Berlin anknüpfen.

Die Deutschen Meisterschaften 2025 der B Jugend fanden vom 01.05. bis 04.05.2025 in Berlin statt. Von unserem Verein ging unsere B-Jugendliche Milena Schindler an den Start. Es startete am 1. Tag mit dem Einzelwettbewerb, am 2. Tag stand der Doppelwettbewerb an und am 3. Tag der Teamwettbewerb. Die Mädels holten sich im Teamwettbewerb die Silbermedaille mit einem Schnitt von 167,5. Am Ende der Deutschen Meisterschaften landete Milena bei der All Event Wertung auf Platz 6 und qualifizierte sich somit fürs Masters. Das Team NRW landete in der Gesamtwertung auf Platz 1, NRW holte 5× Gold, 3× Silber und 2× Bronze.

Das Training des Vereins findet immer statt für die Jugend mittwochs und donnerstags von 16 Uhr bis 18 Uhr und für die Erwachsenen donnerstags ab 18 Uhr. Interessierte sind herzlich eingeladen zu einem Schnuppertraining vorbei zu kommen. In den Sommerferien findet auch wieder ein kostenloser Schnupperkurs für interessierte Jugendliche statt.

Weitere Infos auf der Homepage: www.strikerssiegen.de