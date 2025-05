Arbeitsunfall in Ferndorf: Rettungshubschrauber Christoph 25 im Einsatz

(wS/red) Kreuztal 30.05.2025 | Am frühen Mittwochabend (28.05.2025) kam es in einem Betrieb in Ferndorf zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 45-jähriger Mann verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Arbeiter eine Handverletzung und musste nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort mit dem Siegener Rettungshubschrauber „Christoph 25“ in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet und hat die Ermittlungen aufgenommen.

