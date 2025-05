Fahrradschnitzeljagd in Freudenberg

(wS/fr) Freudenberg 30.05.2025 | Vom 31. Mai bis zum 20. Juni findet im Kreis Siegen-Wittgenstein das diesjährige STADTRADELN statt. In Freudenberg erwartet die Teilnehmenden in diesem Jahr neben der üblichen Kilometerzählung im Alltag ein besonderes Highlight: eine Fahrrad-Schnitzeljagd durch die malerische Freudenberger Landschaft.

Auf einer rund 20 Kilometer langen Rundtour, die größtenteils über idyllische Waldwege führt, weisen clever platzierte Hinweisschilder den Weg. Dabei können sowohl Orientierungssinn als auch die landschaftlichen Reize der Umgebung erlebt werden.

Atemberaubende Aussichtspunkte laden entlang der Strecke immer wieder zum Verweilen ein und bieten zudem ideale Gelegenheiten für eindrucksvolle Fotos.

Die Tour kann flexibel während des gesamten STADTRADELN-Zeitraums absolviert werden – allein, mit Freunden oder als Familienausflug.

Ablauf der Schnitzeljagd:

Eine Registrierung für das STADTRADELN ist erforderlich und unter www.stadtradeln.de/freudenberg kostenlos möglich.

Ausgangspunkt der Rundtour ist die Touristeninformation im Alten Flecken von Freudenberg.

Die Route wird durch Hinweisschilder markiert, die jeweils zur nächsten Station führen.

Auf jedem Schild ist ein Buchstabe zu finden.

Ziel ist es, alle Buchstaben zu sammeln.

Aus den gesammelten Buchstaben ergibt sich ein Lösungswort, das bis zum 29. Juni 2025 per E-Mail an n.leidig@freudenberg-stadt.de oder l.zanotti@freudenberg-stadt.de gesendet werden kann. Damit nimmt man an der Verlosung attraktiver Preise teil. Weitere Infos und Anmeldung unter: www.stadtradeln.de/freudenberg

Foto: Stadt Freudenberg

