Bürgermeisterin Nicole Reschke besucht Pflegedienst Oxylis

(wS/fr) Freudenberg 19.05.2025 | „Pflege, die zu Deinem Leben passt“, so lautet das Motto des Pflegedienstes Oxylis. In vertrauter Umgebung bleiben, ohne auf professionelle Pflegeleistungen verzichten zu müssen – das ermöglicht der ambulante Pflegedienst Oxylis seinen Klientinnen und Klienten in Freudenberg und Umgebung. Im September 2024 hat das Unternehmen den vorherigen Pflegedienst an der Bahnhofstraße 44 übernommen. Der Mitarbeiterstamm ist unverändert geblieben.

Die Pflegedienstleitung Nils Schauerte und Marcel Kaiser informierten die Bürgermeisterin bei einem Rundgang durch die Büroräume über die verschiedenen Dienstleistungen des

Pflegedienstes. Die wesentlichen Hauptaufgaben sind die dauerhafte oder vorübergehende Unterstützung in den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Palliativpflege. Zu den weiteren Aufgaben zählt unter anderem die Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung eines Pflegegrades.

Der Mensch steht hier im Mittelpunkt, so sind die Mitarbeitenden darauf sensibilisiert, Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten wahrzunehmen und auch einmal individuelle Wünsche zu ermöglichen. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf der ganzheitlichen Versorgung der körperlichen, geistigen und sozialen Bedürfnisse der Menschen, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen“, erklären die Pflegedienstleiter Nils Schauerte und Marcel Kaiser. Umso erfreulicher ist es, dass Digitalisierung die Arbeitsabläufe deutlich effektiver macht. Zeitraubende Aufgaben wie Dokumentation oder Medikamentenstellung werden durch neue Systeme vereinfacht und die freigewordenen Kapazitäten können für Fürsorge und Pflege eingesetzt werden. Wichtig ist den Pflegedienstleistern, dass ausschließlich Neuerungen eingeführt werden, die einen wesentlichen Mehrwert für die Mitarbeitenden ausmachen.

57 Mitarbeitende und vier Auszubildende machen das starke Team in Freudenberg aus. Wer Teil des Teams werden will, kann sich über den Pflegedienst unter https://oxylis.de/ambulante-pflege-freudenberg/ informieren. Pflegefachkräfte, aber auch Quereinsteiger werden immer gesucht. Quereinsteiger können durch eine Ausbildung zur Pflegehilfskraft fachliche Qualifikationen erwerben.

Bürgermeisterin Nicole Reschke zeigt sich begeistert vom Pflegedienst Oxylis: „Einrichtungen wie diese gewinnen in einer demografisch älter werdenden Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Es ist schön zu erleben, wie der Mensch hier wertgeschätzt wird.

Man spürt den würdevollen Umgang mit den Klientinnen und Klienten und die Wertschätzung den Mitarbeitenden gegenüber.“



v.l. Bürgermeisterin Nicole Reschke, Nils Schauerte und Marcel Kaiser

Foto: Stadt Freudenberg